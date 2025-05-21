Супермен 2025 уже близок: дата, сюжет, актеры и перезапуск DC

Супермен возвращается на большие экраны!

11 июля 2025 года состоится премьера совершенно нового сольного фильма об этом культовом герое, который положит начало перезапущенной киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

Забудь всё, что ты знал(а) раньше — тебя ждет свежий взгляд на Человека из стали!

Когда выйдет Супермен 2025?

Официальная дата выхода фильма в кинотеатрах — 11 июля 2025 года. Однако некоторым счастливчикам удастся увидеть его немного раньше: в Австралии, Аргентине и Словакии премьера состоится 10 июля.

О чём будет сюжет?

Новый Супермен отойдет от традиционных историй происхождения. Режиссер Джеймс Ганн сразу же бросает нас в гущу событий, показывая молодого и уже состоявшегося Супермена.

Он состоит в отношениях с очаровательной репортершей Лоис Лейн, и его уже люто ненавидит главный антагонист — Лекс Лютор.

Если коротко напомнить предысторию для тех, кто не в курсе:

Кларк Кент (настоящее имя – Кал-Эл) родился на обреченной планете Криптон.

Родители отправили его на Землю в космическом корабле, чтобы спасти от неминуемой гибели планеты.

На Земле его нашли фермеры Марта и Джонатан Кент, которые вырастили его как собственного сына.

Со временем у Кларка проявились суперспособности, и он решил использовать их во благо человечества, ведя двойную жизнь: журналист в Daily Planet и защитник Метрополиса — Супермен.

На этот раз на экране появятся и другие супергерои, что сделает вселенную DC еще богаче:

Девушка-ястреб (Изабела Мерсед)

Зеленый Фонарь (Нейтан Филлион)

Мистер Террифик (Эди Гатеги)

Метаморфо (Энтони Кэрриган)

И, конечно же, верный суперпес Крипто!

Также в фильме мы увидим злодея Максвелла Лорда, которого сыграет Шон Ганн, брат режиссера, и Рика Флэга-старшего в исполнении Фрэнка Грилло.

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Кто сыграет главные роли?

Новый актерский состав обещает свежий взгляд на любимых персонажей:

Дэвид Коренсвет — Супермен / Кларк Кент.

Он заменит Генри Кавилла, так как создатели искали более молодого актера для перезапуска.

Это первая главная роль Коренсвета в крупном проекте, но он уже зарекомендовал себя в таких работах, как Перл, Женщина в озере и других.

Николас Холт — Лекс Лютор.

Рэйчел Броснахэн — Лоис Лейн.

Изабела Мерсед — Девушка-ястреб.

Нейтан Филлион — Зеленый Фонарь.

Эди Гатеги — Мистер Террифик.

Энтони Кэрриган — Метаморфо.

Пруитт Тэйлор Винс — Джонатан Кент (приемный отец Кларка).

Фрэнк Грилло — Рик Флэг-старший.

А что с трейлерами?

В трейлере к фильму мы видим раненого Супермена, падающего в снежную пустыню, и его верного пса Крипто, приходящего на помощь.

Трейлер также показывает жизнь Кларка Кента в Daily Planet, трогательные моменты с его приемным отцом, и много сцен с Лоис Лейн.

Ожидается, что их отношениям будет уделено много экранного времени.

Также в трейлере можно заметить Зеленого Фонаря, Девушку-ястреба и Мистера Террифика, встречающихся с Суперменом, а также крупный план Метаморфо.

Конечно, главный злодей Лекс Лютор тоже появляется, намекая на эпические сражения.

Интересный момент: фанаты разглядели в отражении на шлеме робота Келекса, ассистента с Криптона, силуэт с длинными светлыми волосами.

Это породило обсуждение о возможном появлении Супердевушка ее сыграет Милли Олкок, хотя ее сольный фильм запланирован на 2026 год.

Что еще известно о производстве?

Сценарий к фильму написал сам Джеймс Ганн вместе с Джерри Сигелом и Джо Шустером, работавшими над Человеком из стали.

Продюсерами стали Питер Сафран, Шантал Гонг и Ларс П. Уинтер.

Команда операторов и композиторов также имеет опыт в супергеройском кино, в частности в Стражах Галактики.

Супермен станет первым фильмом в обновленной вселенной DC, которую теперь возглавляют Джеймс Ганн и Питер Сафран.

Их цель — сделать каждый фильм самостоятельным произведением, а не просто ступенькой к следующему проекту.

Первая фаза этой новой вселенной получила название Боги и монстры и будет включать шесть фильмов и шесть сериалов.

Помимо Супермена и уже вышедшего мультсериала Монстры-коммандос, ожидаются такие проекты:



Женщина завтрашнего дня (2026) — расскажет о Супердевушке, которая прибыла на Землю уже подростком.

Отважный и смелый — фильм о Бэтмене и его сыне Дэмиене Уэйне.

Болотное существо — трагическая история ученого, превратившегося в монстра.

Авторитет — фильм о команде антигероев, один из которых, киборг Анжела Спика (Инженер), появится уже в «Супермене».

Юные титаны — еще один командный проект, возможно, во главе с Дэмиеном Уэйном.

Уоллер — сериал о секретной группе под руководством Аманды Уоллер.

Затерянный рай — политический сериал на родине Чудо-Женщины, острове Темискира.

Бустер Голд — история об охраннике музея из XXV века, который становится героем.

Фонари — детективный сериал о двух Зеленых Фонарах, космических копах.

Запомни дату 11 июля 2025 года и готовся заново открыть для себя Человека из стали! Это смелое новое направление для DCU, и Супермен 2025 от Джеймса Ганна станет главной темой для обсуждений!

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