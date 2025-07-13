Джон Вік 5: коли чекати нову частину культового бойовика, і чи повернеться у стрічку Кіану Рівз

Четверта частина культового бойовика Джон Вік, яка побачила світ у 2023 році, мала неймовірний глядацький і касовий успіх, а загибель головного героя (у виконанні Кіану Рівза) не переконала глядачів, що сценаристи поклали кінець цій приголомшливо адреналіновій історії. Чи вийде Джон Вік 5, і якщо так, то коли — читай у нашому матеріалі.

Про що бойовик Джон Вік із Кіану Рівзом у головній ролі

За сюжетом, головний герой — кілер Джон Вік — нарешті йде на відпочинок. За його плечима більш ніж строкате минуле: сирота, виходець із ромів, які жили на території колишнього СРСР, він перебирається до Америки, де стає профі вищого класу. Щоправда, обрана ним сфера далека від законності та порядку — це злочинний світ російської нью-йоркської мафії.

А коли Джон намагається все-таки порвати з ним, минуле вривається в його життя найтрагічнішим і зухвалим способом. І герой знову повертається до пекельного виру, який вражає глядачів видовищними бойовими та каскадерськими сценами.

Гру Кіану Рівза в ролі Джона Віка визнали сенсаційно захопливою. А сам фільм за градус напруженості та силу саспенсу увійшов до числа найкращих культових бойовиків.

Успіх франшизи Джон Вік у приголомшливих цифрах

Прогноз, коли чекати на продовження франшизи виклав портал Marca. На думку видання, неймовірний касовий успіх попередніх частин, безперечно, стимулюватиме наступні зйомки.

При тому, що витрати на один фільм жодного разу не перевищили 100 мільйонів доларів, прибутки від прокату всіх чотирьох частин становлять близько одного мільярда.

Перша частина франшизи при доволі скромному бюджеті у 20 мільйонів принесла продюсерам 86 мільйонів, а ось четверта стрічка з витратами 100 мільйонів окупилася майже вп’ятеро — на ній заробили 440 мільйонів доларів.

Поки що бюджет Джон Вік 5 лишається комерційною таємницею. Але, як видно з прогресії витрат, кожна нова серія обіцяє бути ще більш видовищною.

Що відомо про продовження фільму Джон Вік 5

Продовження зйомок і вихід Джон Вік 5 медіакомпанія Lionsgate анонсувала ще у 2023 році, одразу після виходу четвертої частини, хоча гостроцікава кінцівка, в якій героя Кіану Рівз ховають, залишала глядачів у деякій невизначеності.

Та Кіану Рівз та режисер Чад Стахелскі були впевнені: у такої блискучої франшизи є величезний потенціал, і прогнозували, що повернуться до створення п’ятої частини у 2025 році.

З відкритих джерел відомо, що спочатку Джон Вік 5 взагалі збиралися знімати одночасно із четвертою стрічкою. Тоді й варіантів її фіналу було два, і в альтернативній версії герой Рівза залишався жити. Тепер сценаристам доведеться пояснити, що його загибель була лише інсценована.

Інші деталі сюжету поки тримаються у таємниці. А Lionsgate кілька разів розміщувала інформацію, що стрічка перебуває на ранній стадії розробки.

Джон Вік 5: дата виходу

На цей час вважається, що у виробництві фільму може статися деяка затримка, адже один із його творців — Чад Стахелскі — зайнятий фентезійним серіалом Горець із Генрі Кавіллом у головній ролі.

Фільм мають зняти цього року, і навряд чи режисер зможе опікуватися двома такими масштабними проектами одночасно, адже в Горці він зайнятий на всіх етапах виробництва: від написання сценарію до режисури та продюсування.

Джон Вік 5 вийде наприкінці 2026 року.

Проте чекати нову частину стає приємніше: франшиза вдало розширюється. Нещодавно мережа Peacock випустила серіал The Continental, а зараз творча група працює над спін-оффом Балерина з Анною де Армас, і Кіану Рівз повернеться, щоб знову перевтілитися у Джона Віка.

