Джон Уик 5: когда ждать новую часть культового боевика, и вернется ли в фильм Киану Ривз

Четвертая часть культового боевика Джон Уик, увидевшая свет в 2023 году, имела невероятный зрительский и кассовый успех, а гибель главного героя (в исполнении Киану Ривза) не убедила зрителей, что сценаристы положили конец этой потрясающе адреналиновой истории. Выйдет ли Джон Уик 5 и если да, то когда — читай в нашем материале.

О чем боевик Джон Уик с Киану Ривзом в главной роли

По сюжету, главный герой — киллер Джон Уик — наконец-то уходит на отдых. За его плечами более чем пестрое прошлое: сирота, выходец из цыган, живших на территории бывшего СССР, он перебирается в Америку, где становится профессионалом высшего класса. Правда, избранная им сфера далека от законности и порядка — это преступный мир русской нью-йоркской мафии.

А когда Джон пытается все же порвать с ним, прошлое врывается в его жизнь самым трагическим и дерзким способом. И герой снова возвращается в круги своего ада, который поражает зрителей зрелищными боевыми и каскадерскими сценами.

Игру Киану Ривза в роли Джона Уика сочли сенсационно увлекательной. Сам фильм за градус напряженности и силу саспенса вошел в число лучших культовых боевиков.

Успех франшизы Джон Уик в потрясающих цифрах

Прогноз, когда ждать продолжения франшизы выложил портал Marca. По мнению издания, невероятный кассовый успех предыдущих частей, безусловно, будет стимулировать следующие съемки.

При том, что затраты на один фильм ни разу не превысили 100 миллионов долларов, доходы от проката всех четырех частей составляют около одного миллиарда.

Первая часть франшизы при довольно скромном бюджете в 20 миллионов принесла продюсерам 86 миллионов, а вот четвертая лента с расходами 100 миллионов окупилась почти в пять раз — на ней заработали 440 миллионов долларов.

Пока бюджет Джон Уик 5 остается коммерческой тайной. Но, как видно из прогрессии расходов, каждая новая серия обещает быть еще более зрелищной.

Что известно о продолжении фильма Джон Уик 5

Продолжение съемок и выход Джон Уик 5 медиакомпания Lionsgate анонсировала еще в 2023 году сразу после выхода четвертой части, хотя остросюжетная концовка, в которой героя Киану Ривза хоронят, оставляла зрителей в некоторой неопределенности.

Но Киану Ривз и режиссер Чад Стахелски были уверены: у такой блестящей франшизы огромный потенциал, и прогнозировали, что вернутся к созданию пятой части в 2025 году.

Из открытых источников известно, что сначала Джон Уик 5 вообще собирались снимать одновременно с четвёртой лентой. Тогда и вариантов ее финала было два, и в альтернативной версии герой Ривза оставался жить. Теперь сценаристам придется объяснить, что его гибель была только инсценирована.

Остальные детали сюжета пока держатся в тайне. А Lionsgate несколько раз размещала информацию, что лента находится на ранней стадии разработки.

Джон Уик 5: дата выхода

В настоящее время считается, что в производстве фильма может произойти некоторая задержка, ведь один из его создателей — Чад Стахелски — занят фентезийным сериалом Горец с Генри Кавиллом в главной роли.

Этот фильм должны снять в 2025 году, и вряд ли режиссер сможет заботиться о двух таких масштабных проектах одновременно, ведь в Горце он занят на всех этапах производства: от написания сценария до режиссуры и продюсирования.

Джон Уик 5 выйдет в конце 2026 года.

Однако ждать новой части становится приятнее: франшиза удачно расширяется. Недавно сеть Peacock выпустила сериал The Continental, а сейчас творческая группа работает над спин-оффом Балерина с Анной де Армас, а Киану Ривз вернется в него, чтобы снова превратиться в Джона Уика.

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