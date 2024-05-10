Захватывающие дух приключения: подборка известных и неизведанных художественных фильмов боевиков

В мире кино искусство боевиков всегда сохраняло свою особую привлекательность. Ведь такие фильмы часто содержат как сцены, исполненные динамики, так и напряженными и подчас шокирующими поворотами сюжета и искренними переживаниями главных героев. Неудивительно, если сегодня тебе захотелось посмотреть какие-то художественные фильмы боевики.

Не знаешь, какой именно выбрать? Ведь их такое множество, а некоторые любимые уже пришлось неоднократно посмотреть.

Без паники, Вікна подготовили специально для таких случаев список художественных фильмов боевиков за последние годы, наполненные собственными неповторимыми наслоениями эмоций и впечатлений.

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Художественные фильмы боевики

Серый человек

Противостоять такой касте актеров просто невозможно, ведь фильм Серый человек соединил на экране любимцев публики — Раяна Гослинга и Криса Эванса.

Жаль только, что в этой истории они пытаются друг друга убить. И делают все профессионально, ведь оба героя имеют опыт работы оперативником в ЦРУ. Правда, один из них бросил работу, потому и вынужден спасаться от бывшего коллеги.

Человек с Торонто

Кого когда-нибудь принимали за самого смертоносного в мире убийцу? Нет? А вот нью-йоркского неудачника, которого играет Кевин Харт, такая участь как раз постигла. Поэтому он теперь должен притворяться мужчиной, которого называют Человек с Торонто.

Проект Адам

Не совсем классический боевик в своей форме. Он также содержит элементы фантастики, а его сюжет рассказывает о путешествиях во времени.

Однако даже во время таких похождений герою Раяна Рейнольдса удается попасть в немалое количество неприятностей с драками. При этом он должен попытаться во время этих событий не только выжить, но и спасти от неприятностей 12-летнего себя.

Снайпер. Белый ворон

Любой может согласиться, что украинские реалии более эпические, чем любой голливудский боевик. Однако и фильмы наши творцы умеют достаточно хорошо делать. И пример тому — Снайпер. Белый ворон, рассказывающий историю о пацифисте-экопоселенце из Горловки, который теряет свою семью из-за окупантов и вынужден взять в руки оружие, чтобы защитить Украину и достичь справедливости.

Рассказ основан на реальных событиях. Но с нашими днями его объединяет еще и то, что исполнитель главной роли присоединился к армии и защищает наше государство на фронте. Так что опыт напряженных тренировок и боев перед камерой пригодился и в реальной жизни, к сожалению.

Бессмертный

Отчасти исторический боевик от финских создателей отчасти рассказывает о Лапландской войне между Финляндией и Германией. Однако самое интересное в нем — это главный герой. Сюжет разворачивается вокруг финского золотоискателя, который, как и наш Белый ворон, потерял семью из-за окупантов. Он решает мстить.

И в изображении его сражений о нацистах режиссер чаще придерживаться канонов кино, которые привнес Квентин Тарантино, — больше крови. Так что скучным фильм Бессмертный точно не назовешь.

Скоростной поезд

Хотя в этом фильме Брэд Питт появляется больше в комедийной роли, все, что вокруг него происходит, четко шагает по сценарию боевика. Его сюжет разворачивается вокруг одного поезда в Японии, в котором следуют по своим делам сразу несколько киллеров.

Рейс

Иногда все идет не по плану. И, по меньшей мере, это может испортить настроение на день. Но на этот раз главный герой делает все от себя зависящее, чтобы успешно посадить поврежденный штормом самолет.

Правда, теперь он вместе с пассажирами оказывается на вражеской территории, где местные пираты угрожают команде. Так что пилот берется защищать своих пассажиров.

Красное сообщение

Агент ФБР и вор искусства в команде. Что в этом уравнении могло пойти не так, когда они вместе пытаются отыскать едва ли не самого большого вора в мире. Главные герои точно могут ответить на этот вопрос, у них ведь все пошло не по плану.

Анчартед: На картах не значится

Хотя фильм и построенный вокруг персонажа видеоигры, драматичности и увлекательности его сюжета точно хватает. А в известной степени души герою добавляет исполнитель главной роли — Том Голланд.

Сюжет рассказывает о Нейтане, который в детстве вместе с братом Сэмом увлекался историями о золотоискателях. Однако после исчезновения брата, он больше не мечтает о большом кладе. Только пытается заработать мелким воровством. Все сменяет старый знакомый Сэма заставляет Нейтана вернуться на путь приключений.

Лифт

Ограбление, погони и, конечно, драки. Все это переполняет ленту Взлет, сюжет которой разворачивается вокруг команды одного вора. Его бывшая девушка убеждает: он должен совершить невозможное ограбление на Боинге 777, летящем из Лондона в Цюрих. Все, чтобы спасти немало невинных жизней.

Миссия Стоун

Рэйчел Стоун — агент тайной миротворческой организации. Вместе с тем она делает вид, что не имеет к ней никакого отношения. Однако все изменится, когда одна хакерша попытается украсть мощное оружие под названием Сердце.

Джон Уик 4

Существует множество шуток о банальности сюжета первого фильма о Джоне Уике. Тем не менее, он продолжает притягивать взгляды многих зрителей со всего мира.

Но на этот раз главный герой находит убежище у тех, кто готов объявить о готовности начать войну против Правления Кланов.

Праведник 3

Дензел Вашингтон всегда умел держать зрителя в напряжении благодаря своему актерскому таланту. Его герой — бывший военный разведчик, уставший от сюрпризов жизни.

Однако он всегда попадает в неприятности. И даже когда он надеется спокойно доживать век в Италии, оказывается, что его друзьям нужна помощь, чтобы спастись от местной мафии.

Гнев человеческий

Гай Ричи в последнее время радует своих ценителей. А потому после увлекательных Джентельменов, выпустил Гнев человеческий о работнике лос-анджелесской инкассаторской компании. Он немногословен, но его прошлое выдает умелое упражнение с оружием, когда его с напарником пытаются ограбить.

Те, кто желают мне смерти

Скучаешь по Анджелине Джоли в кино? Тогда этот фильм точно тебе понравится, ведь на этот раз актриса воплотила в жизнь роль пожарного смотрителя. Однажды она замечает испуганного мальчика. И этот момент меняет все.

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