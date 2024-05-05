Фильмы 2024, которые уже вышли: разные жанры и главные герои, но каждый найдет фаворита

Каждый год в мире выходят фильмы, которые находят своих фанатов в разных странах. Некоторыми откровенно восхищаются, некоторые сильно критикуют, но так или иначе у нас есть эти фильмы.

2024 год — не исключение. И за два месяца у нас уже есть немало кинолент в разных жанрах, которые можно посмотреть. Мы собрали для тебя подборку уже фильмов 2024 года, которые уже вышли.

Фильмы 2024, которые уже вышли

Пчеловод

Сначала ты можешь подумать, что фильм связан с пасекой и производством меда, но на самом деле это боевик. Главный герой Адам Клей — бывший секретный агент тайной организации под названием Пчеловоды, он живет на небольшой ферме в Массачусетсе и помогает пожилой учительнице.

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Женщина стала жертвой интернет-мошенников и потеряла $2 млн, из-за чего покончила с собой. Адам берет правосудие в свои руки и начинает охоту не верхушку банды мошенников.

Мадам Паутина

Это четвертый фильм в киновселенной Человека Паука от SONY.

Парамедик из Нью-Йорка Кэсси Уэб ежедневно спасает чью-то жизнь. Она доставала из попавшей в аварию машины травмированных людей, когда разбитая машина сорвалась с моста. Кэсси выжила чудом и с тех пор ее преследуют удивительные видения. Очень скоро она поняла, что получила возможность видеть будущее. Три девушки, с которыми она не была знакома раньше, в опасности. За ними всеми охотится таинственный зловещий незнакомец.

Кто угодно, кроме тебя

Романтическая комедия, способная скрасить твой вечер. Би и Бен познакомились недавно, но сразу же почувствовали взаимную симпатию. Казалось, что любовь уже накрыла их с головой. Но после первого свидания все пошло совсем не так, как планировалось.

Герои фильма переживают долгую разлуку, но встречаются снова. Они делают вид, что ненавидят друг друга, но на самом деле испытывают скрытые чувства. Их пригласили на одну свадьбу, они решили изображать пару и не показывать всем свой конфликт, чтобы не портить праздник. Но каждое их взаимодействие приносит ужасные последствия, что ждет пару — узнаешь в конце фильма.

Девушка Миллера

Старшеклассница Каиро Мир живет одна в роскошном имении в штате Теннесси. Ее родители непрерывно ездят по миру, так что девушка наслаждается самостоятельной жизнью. Начинается новый учебный год. Учитель из английского мистер Джонатан Миллер потрясен тем, что Каиро прочла все книги из предоставленного списка. Способная ученица привлекает внимание, так что учитель дал ей задание написать рассказ. Прочитанное его шокировало и изменило все.

Аргайл

Романы о шпионах, которые пишет Элли Конвей, пользуются популярностью в мире. Писательница предпочитает реже выходить из дома, поэтому путешествие поездом для нее настоящее испытание. По дороге происходит непредсказуемое. Настоящий шпион Эйден спасает писательницу от нападения и привозит на тайную шпионскую базу. Дело в том, что сюжеты ее книг стали опасно похожи на настоящие события, разворачивающиеся в секретном мире.

Взлет

Вор Сайлас вместе со своими друзьями продолжает совершать разные преступления без угрызений совести. Они не сдаются и демонстрируют невероятную смелость. Каждый их план становится по-настоящему гениальным. Друзья узнают, что в ближайшее время один самолет должен будет перевозить крупную сумму. Так что команда решает идти на охоту. Удастся ли им на этот раз так же блистательно справиться с задачей? Узнай, просмотрев фильм.

Дева и дракон

Этот фильм был выпущен 8 марта, ведь рассказывает о силе и борьбе молодой девушки. Так же женщины во всем мире сейчас борются за свои права.

События развиваются в королевстве, где существует подлинная магия. Юная Элоди очень красивая, но выросла в непростых условиях, и, несмотря на это, не потеряла веры в человеческую доброту. Девушке предлагают стать женой молодого принца, она не может упустить такую возможность. Но члены королевского семейства избрали Элоди, чтобы принести ее в жертву.

Так девушка оказывается в огромной пещере, где жил дракон. Но она так просто не сдается и принимает борьбу со зверем.

Космонавт

Этот фильм снят по мотивам романа Ярослава Калфаржа Космонавта из Богемии. История об астрофизике Якуба Прохазского, родившемся в маленькой чешском селе. Когда ведущие космические агентства мира отказались исследовать загадочное облако пыли возле Венеры, Якуб стал первым астронавтом в истории своей страны и отправился в восьмимесячное путешествие навстречу неизвестности. В фильме можно увидеть, с чем ему пришлось встретиться герою за это время и как он решал проблемы одиночества и распада брака.

Дюна: часть II

О второй части Дюны говорят почти все. Ее до сих пор можно посмотреть в кинотеатрах.

События этой части разворачиваются на пустынной планете Арракис, где добывается самое ценное в мире вещество “пряности”. Потомок Дома Атридов Пол и его мать присоединяются к фременам, действующим под руководством Стилгара. Их ждет война, которая охватит все известные уголки империи.

Повышение

Ана — амбициозная стажерка, мечтающая о карьере в мире искусства и пытающаяся произвести впечатление на свою требовательную начальницу Клер. Во время рабочей поездки она получила повышение и познакомилась с красавцем Виллом. Парень считает, что Ана и есть его начальница. Эта ложь запустила цепочку событий, которая может угрожать молодой девушке.

Еще один удар

Фильм рассказывает о событиях, которые произошли из-за нападения на секретную базу для содержания преступников в Польше. После этого события опытного бойца из элитного отряда “морских котиков” Джейка Харриса просят доставить подозреваемого в терроризме Амина Мансура в Вашингтон для проведения допроса. Но аэропорт, из которого должны были вылетать, стал объектом осады, преступники хотели украсть Мансура, но Харрис вспомнил и применил все свои боевые навыки, чтобы не дать заключенному скрыться.

Игроки

Главная героиня работает спортивным журналистом, она искренне верит в то, что не сможет влюбиться в человека, который не удовлетворял бы ее требований, поэтому мужчины редко задерживались в ее жизни.

В то же время, она придумывала собственные игры, с помощью которых незнакомые люди могли узнавать друг о друге больше, чтобы потом знакомство могло перерасти в отношения. Во время одной игры она познакомилась с понравившимся ей гостем, поэтому она делает все, чтобы достичь взаимности.

Андердоги

Сюжет фильма раскрывает историю бывшей звезды профессионального футбола Джейсона “Two Js” Дженнингса. Чтобы избежать тюремного заключения и восстановить свою репутацию, главный герой соглашается тренировать непредсказуемую детскую футбольную команду. С помощью своего опыта и преданности, Джейсон обучает маленьких футболистов важным навыкам и ценностям, таким как дружба, ловкость и упорство.

Если ты хочешь посмотреть историю, которая будет больше раскрыта, предлагаем тебе подборку мини-сериалов для просмотра на вечер.

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