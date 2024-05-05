Фільми 2024, які вже вийшли: різні жанри та головні герої, але кожен знайде фаворита

Щороку у світі виходять фільми, які знаходять своїх фанатів у різних країнах. Деякими відверто захоплюються, деякі сильно критикують, але так чи інакше ми маємо ці фільми.

2024 рік — не виключення. І за два місяці ми маємо вже чимало кінострічок у різних жанрах, які можна переглянути. Ми зібрали для тебе добірку фільмів 2024 року, які вже вийшли.

Фільми 2024, які вже вийшли

Бджоляр

Спершу ти можеш подумати, що фільм пов’язаний з пасікою та виробництвом меду, але насправді це бойовик. Головний герой Адам Клей — колишній секретний агент таємної організації під назвою Бджолярі, він живе на невеликій фермі в Массачусетсі та допомагає літній вчительці.

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Жінка стала жертвою інтернет-шахраїв і втратила $2 млн, через що наклала на себе руки. Адам бере правосуддя у свої руки та починає полювання не верхівку банди шахраїв.

Мадам Павутина

Це четвертий фільм у кіновсесвіті Людини Павука від SONY.

Парамедикиня із Нью-Йорка Кессі Уеб щодня рятує чиїсь життя. Вона діставала з машини, що потрапила в аварію, травмованих людей, коли потрощена машина зірвалася з мосту. Кессі вижила дивом і відтоді її переслідують дивні видіння. Дуже швидко вона зрозуміла, що отримала можливість бачити майбутнє. Три дівчини, з якими вона не була знайома раніше, у небезпеці. За ними усіма полює таємничий зловісний незнайомець.

Люблю тебе ненавидіти

Романтична комедія, яка здатна скрасити твій вечір. Бі та Бен познайомилися нещодавно, але відразу ж відчули взаємну симпатію. Здавалося, що кохання вже накрило їх із головою. Але після першого побачення все пішло зовсім не так, як планувалося спочатку.

Герої фільму переживають довгу розлуку, але зустрічаються знову. Вони вдають, що ненавидять одне одного, але насправді мають приховані почуття. Їх запросили на одне весілля, вони вирішили зображати пару і не показувати усім свій конфлікт, щоб не псувати свято. Але кожна їхня взаємодія приносить жахливі наслідки, то що ж чекає на пару — дізнаєшся наприкінці фільму.

Фаворитка Міллера

Старшокласниця Каіро Світ живе одна у розкішному маєтку у штаті Теннессі. Її батьки безупинно їздять по світу, тож дівчина насолоджується самостійним життям. Починається новий навчальний рік. Вчитель з англійської містер Джонатан Міллер вражений тим, що Каіро прочитала усі книжки з наданого списку. Здібна учениця привертає увагу, то вчитель дав їй завдання написати оповідання. Прочитане його шокувало і змінило геть усе.

Аргайл

Романи про шпигунів, які пише Еллі Конвей мають популярність у світі. Письменниця воліє якомога рідше виходити з дому, тож подорож поїздом для неї справжнє випробування. Дорогою стається непередбачуване. Справжній шпигун Ейден рятує письменницю від нападу та привозить до таємної шпигунської бази. Річ у тому, що сюжети її книг стали небезпечно схожими на справжні події, що розгортаються у секретному світі.

Зліт

Злодій Сайлас разом зі своїми друзями продовжує скоювати різні злочини без докорів сумління. Вони не здаються і демонструють неймовірну сміливість. Кожен їхній план стає по-справжньому геніальним. Друзі дізнаються, що найближчим часом один літак повинен буде перевозити велику суму. Тож команда вирішує йти на полювання. Чи вдасться їм цього разу так само блискавично справитися із завданням? Дізнайся, переглянувши фільм.

Діва проти біди

Цей фільм був випущений 8 березня, адже він розповідає про силу та боротьбу молодої дівчини. Так само жінки у всьому світі зараз борються за свої права.

Події розвиваються у королівстві, де існує справжня магія. Юна Елоді дуже вродлива, але виросла в непростих умовах, й попри це не втратила віри у людську доброту. Дівчині запропонують стати дружиною молодого принца, вона не може упустити таку можливість. Але члени королівського сімейства обрали Елоді, щоб принести її в жертву.

Так дівчина опиняється у величезній печері, де мешкав дракон. Але вона так просто не здається й приймає боротьбу зі звіром.

Космонавт

Цей фільм знятий за мотивами роману Ярослава Калфаржа Космонавт із Богемії. Історія про астрофізика Якуба Прохазьки, який народився в маленькому чеському селі. Коли провідні космічні агенції світу відмовилися досліджувати загадкову хмару пилу біля Венери, Якуб став першим астронавтом в історії своєї країни і вирушив у восьмимісячну подорож назустріч невідомості. У фільмі можна побачити, з чим йому довелося зустрітися за цей час, та як він розв’язував проблеми самотності та розпаду шлюбу.

Дюна: частина II

Про другу частину Дюни говорять майже усі. Її досі можна ще глянути у кінотеатрах.

Події цієї частини розгортаються на пустельній планеті Арракіс, де видобувається найцінніша у світі речовина “прянощі”. Нащадок Дому Атрідів Пол та його матір приєднуються до фременів, які діють під проводом Стілгара. На них чекає війна, яка охопить усі відомі куточки імперії.

Апгрейд

Ана — амбітна стажистка, яка мріє про кар’єру у світі мистецтва і намагається справити враження на свою вимогливу начальницю Клер. Під час робочої поїздки вона отримала підвищення і познайомилася з красенем Віллом. Хлопець вважає, що Ана і є його начальниця. Ця брехня запустила ланцюжок подій, який може загрожувати молодій дівчині.

Ще один постріл

Фільм розповідає про події, які сталися через напад на секретну базу для утримання злочинців у Польщі. Після цієї події досвідченого бійця з елітного загону “морських котиків” Джейка Харріса просять доставити підозрюваного в тероризмі Аміна Мансура до Вашингтона для проведення допиту. Але аеропорт, з якого мали вилітати, став об’єктом облоги, злочинці хотіли викрасти Мансура, але Харріс згадав та застосував усі свої бойові навички, щоб не дати в’язню утекти.

Гравці

Головна героїня працює спортивним журналістом, вона щиро вірить в те, що не зможе закохатися в людину, яка б не задовольняла її вимоги, тому чоловіки рідко затримувалися в її житті.

Водночас вона вигадувала власні ігри, за допомогою яких незнайомі раніше люди могли дізнаватися один про одного більше, щоб потім знайомство могло перерости у стосунки. Під час однієї гри вона познайомилася з гостем, який їй одразу ж сподобався, тому вона робить усе, щоб досягти взаємності.

Аутсайдери

Сюжет фільму розкриває історію колишньої зірки професійного футболу, Джейсона “Two Js” Дженнінгса. Щоб уникнути тюремного ув’язнення й відновити свою репутацію, головний герой згоджується тренувати непередбачувану дитячу футбольну команду. За допомогою свого досвіду та відданості, Джейсон навчає маленьких футболістів важливих навичок та цінностей, як-от, дружба, спритність та впертість.

Якщо ти хочеш подивитися історію, яка буде розкритою більше, пропонуємо тобі добірку міні-серіалів для перегляду на вечір.

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