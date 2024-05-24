Постапокалиптический миф о мести — рецензия на ленту Фуриоза: Безумный Макс. Сага

В трудные времена каждый и каждая из нас требуют времени для себя: такой отдых и разгрузка могут дать фильмы и сериалы.

На этой неделе в украинский прокат вышел новый фильм австралийского режиссера Джорджа Миллера — Фуриоза: Безумный Макс. Сага, который хронологически является приквелом для ленты Безумный Макс: Дорога Гнева.

На этот раз в центре внимания — молодость Фуриозы (Аня Тейлор Джой) и ее противостояние с Дементусом (Крис Гемсворт). Кинокритик Кирилл Пищиков уже посмотрел фильм и считает его достойным продолжением постапокалиптической эпопеи Джорджа Миллера.

Фуриоза: Безумный Макс. Сага — о чем фильм

Сюжет Фуриозы довольно прост: банда байкеров во главе с Дементусом похищает маленькую Фуриозу из Зеленого места — утопического оазиса посреди пустыни, — и убивает ее мать. Впоследствии он начинает войну с Несмертеном Джо и его Цитаделью, из-за чего Фуриоза остается в Цитадели и начинает стремительно собираться по карьерной лестнице, чтобы однажды отомстить своему похитителю.

Вселенная Безумного Макса существует уже 45 лет и за это время кардинально изменилась. Если первый фильм был достаточно камерной историей мести только с легкими намеками на постапокалиптизм, то последний — Фуриоза, уже настоящий монументальный эпос об удивительном постапокалиптическом мире.

Собственно, его разнообразные проявления можно было увидеть и в предыдущих фильмах, но не всегда на это было время, как в Дороге Гнева, где Миллер не мог себе позволить оторваться от погони.

Но австралиец все же подходит к миростроению по-другому. Если современные франшизы приучили зрителя к правильным хронологиям, связи между фильмами и разнообразным камео, то Миллер вообще не запаривается такими деталями.

Скажем, в самом первом фильме Макс то ли накануне, то ли в момент начала конца света теряет семью. Ему, при этом, что-то между тридцати-сороками лет.

В Дороге Гнева Мела Гибсона сменяют на Тома Гарди, но здесь после апокалипсиса уже прошло минимум более 20 лет, а Макс не сильно состарился и ненамного старше Фуриозы, которая родилась и выросла уже в постапокалиптические времена. То есть здесь есть огромные нестыковки.

Или, может, так и задумано?

На самом деле каждая часть безумного Макса является своеобразным мифом или легендой, где хронология или логика не столь важны, как сам сюжет. Вот Миллер и снимает именно мифы.

Собственно, поэтому слово Сага в названии не является лишним, ведь австралийский режиссер ценит именно легендарность этих историй. Мифы и легенды по своей сути всегда были пластическими, и даже в двух соседних селах они могли отличаться.

Именно поэтому серия о Безумном Максе может не заморачиваться такими неважными вещами как хронология или логика. Именно поэтому Макса может играть как Мел Гибсон, так и Том Гарди, а Фуриозу — как Шарлиз Терон, так и Аня Тейлор Джой.

И Фуриоза как фильм становится квинтэссенцией метода Миллера, где мифологичность окончательно побеждает логичность.

Австралиец превращает тривиальную историю о мести в величественный эпос, с невозможными Цитаделями, Патроновскими и Бензоградами. Все это еще и подчеркивается комментариями Историка — персонажа, достаточно условно пересказывающего историю различных человеческих войн от шумеров до Третьей мировой.

А в финале ленты Миллер вообще дает несколько разных вариантов завершения истории, тем самым еще больше подчеркивая мифологичность мира Безумного Макса.

В конце концов, хотя Фуриоза и является приквелом Дороги Гнева, ждать от этой ленты повторения бешеной адреналиновой погони не стоит. Новый фильм Миллера более длинный и не такой драйвовый, вместо этого местами более медленный и личный.

Аня Тейлор Джой прекрасно вжилась в роль Фуриозы, и даже тот факт, что на весь фильм у нее всего 30 реплик, не минус — актриса прекрасно отрабатывает благодаря языку тела, мимике и даже глазами.

Не менее хорошо отработал и Крис Гемсворт со смешным накладным носом, который здесь откровенно наслаждается ролью злодея.

В чем Фуриоза однозначно проигрывает Дороге Гнева, так это в музыке. Том Голкенборг, также известный как Junkie XL, по сути использовал мотивы из Дороги Гнева, а вот чего-то нового и уникального не создал. Возможно, так было задумано, чтобы крепко сшить фильмы этой дилогии с помощью почти одинаковой музыки, но все же жалко, что Фуриоза не получила более выразительного и самостоятельного саундтрека.

Так что Фуриоза, возможно, и не получилась столь цельной картиной, как Дорога Гнева, однако это все еще достаточно уникальное зрелище, которое поразит еще больше, если перестать искать в нем логику.

Ведь Фуриоза — это мифологическое и эпическое кино, поэтому воспринимать его нужно так, будто эту историю тебе рассказывают ночью под звездами у костра.

Фуриоза: Безумный Макс. Сага — трейлер

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