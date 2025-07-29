Аватар 3: дата премьеры новой части известной франшизы Джеймса Кэмерона

Джеймс Кэмерон славится своими блокбастерами, собирающими не просто миллионы, а даже миллиарды долларов кассовых сборов по всему миру. Ожидается, что его фильм Аватар 3, очередная часть одноименной части, достигнет похожего результата. Читай, когда выйдет Аватар 3: Пламя и пепел в кинотеатрах.

О чем фильм Аватар 3: Пламя и пепел

По словам режиссера Джеймса Кэмерона для Variety, Аватар 3 будет отличаться большей глубиной персонажей:

Речь не идет о том, чтобы мы показали вам самые лучшие водные спецэффекты, которые когда-либо создавались, а больше о том, чтобы проникнуть в сердце и душу персонажей.

Кэмерон также добавил, что будет несколько очень интересных новых героев.

А исполнитель роли Майлза Паука Сокорро Джек Чемпион в интервью Hollywood Reporter сказал, что чтение сценария шокировало его неожиданными поворотами:

Ты думаешь, что знаешь, куда все идет, но потом приходит неожиданный поворот. И потом ты говоришь: о, вау, я никогда не думал, что это произойдет.

Он также отметил, что зрители увидят больше регионов Пандоры и познакомятся с новыми культурами.

Когда выйдет Аватар 3 на большие экраны

Мировая премьера фильма запланирована на 19 декабря 2025 года.

Съемочный процесс начался 25 сентября 2017 года в Калифорнии, в районе Манхэттен-Бич, и продолжался до 2018 года одновременно со снятием второй части Аватара. Сейчас идет процесс постпродакшна фильма.

Аватар: Пламя и пепел – официальный трейлер

А пока мы в ожидании нового фильма франшизы Аватар, можно посмотреть те фильмы-фэнтези, которые уже вышли или только выходят в 2025 году. Читай о топовых фильмах-фэнтези 2025 года в нашем материале.

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