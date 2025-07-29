Стиль жизни

Аватар 3: дата премьеры новой части известной франшизы Джеймса Кэмерона

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 июля 2025, 11:30
аватар пламя и пепел
Фото IMDb

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