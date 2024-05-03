Единственная метафора, любовный треугольник и теннис, как половой акт: рецензия на фильм Претенденты

На этой неделе в украинский прокат выходит фильм Претенденты итальянца Луки Гуаданьино — спортивная драма о любовном треугольнике трех теннисистов. В главных ролях Зендея, Джош О’Коннор и Майк Фейст.

Кинокритик Кирилл Пищиков уже посмотрел фильм и считает, что итальянцу удалось сделать достаточно динамичное, смешное и смело снятое кино.

Рецензия на фильм Претенденты

Сюжет фильма построен вокруг финального матча тура Challenger между Артом Дональдсоном (Майк Фейст) и Патриком Цвейгом (Джош О’Коннор).

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Первый является звездой в мире большого тенниса, однако он растерял уверенность и стал чаще проигрывать. Именно поэтому его жена и тренер Таша (Зендея) отправляет его на этот турнир, чтобы вернуть уверенность.

Второй — живет “на мели” и не в состоянии даже оплатить ночь в отеле. Однако за всем этим кроется гораздо более глубокая история, поскольку судьбы всех героев давно переплетены.

Идея сравнить тот или иной вид спорта с половым актом не нова, но Лука Гуаданьино подошел к делу основательно.

Саму идею он не прячет, а на прямую проговаривает устами героини Зендеи, что теннис похож на секс. Собственно, вокруг этой метафоры и построена вся лента.

И можно было бы сказать, что два часа смотреть фильм с одной метафорой было бы скучно, но итальянский режиссер берет, прежде всего, формой, потому что Претенденты — это блестяще снятый фильм.

Гуаданьино умело использует структуру теннисного матча, где каждый сет соответствует одному из трех актов фильма. При этом сам матч является необходимой формой для того, чтобы изучить сложные отношения между главными героями. И чем дальше мы смотрим на дуэль Арта и Патрика, тем больше понимаем, что действительно стоит на кону этого матча, где поверхностные мотивации отходят на второй план.

И наблюдать за этим становится гораздо интереснее, чем просто за поединком двух спортсменов. Гуаданьино копает вглубь своих персонажей, и прежде всего его интересует их сексуальность. Тем более его любовный треугольник равносторонний, где все углы острые, а каждая сторона заинтересована в двух других.

Кроме того, что соперники имеют нелинейный рассказ и хорошую структуру, фильм еще и нетривиально снят, особенно когда дело доходит до самого тенниса.

Гуаданьино вместе с оператором Сайомбху Мукдипром показывают здесь такие уловки от которых кружится голова. К примеру здесь могут показать теннисный корт снизу, или, вообще, камера цепляется к теннисному мячу и зритель вместе с ней летает по корту. И это не единственные нетривиальные решения, используемые итальянским режиссером.

Также следует отметить, что при хронометраже в 131 минуту, фильм почти не проседает в темпоритме, не в последнюю очередь благодаря динамичному саундтреку от Трента Резнора и Аттикуса Росса.

Если же отбросить музыку, то лента построена волнообразно: то ускоряясь безумного темпа, то замедляясь, чтобы дать зрителю отдохнуть.

Сработала ли метафора режиссера Претендентов

Лишь в финале Гуаданьино начинает сознательно томить зрителя, используя для этого кучу Slow motion (вялотекущая съемка, — ред.) и напряженные крупные планы лиц главных героев.

Если же взять на вооружение метафору Гуаданьино, то секс — это не только теннис, но и само кино, прочесть Претендентов можно по-другому. А именно так, что просмотр фильма становится половым актом между режиссером и зрителем. Но закончить получится только тогда, когда ты получаешь удовольствие от процесса.

И даже если отбросить все метафоры, у Луки Гуаданьино вышел по-настоящему нестандартный спортивный фильм с крутой операторской работой, отличной актерской химией и нетипичным юмором.

А еще Претенденты доказывают, что даже столь тривиальный сюжет как любовный треугольник можно преподносить интересно и драйвово.

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