Вир пригод, що захоплює дух: підбірка відомих та незвіданих художніх фільмів бойовиків

У світі кіно мистецтво бойовиків завжди зберігало свою особливу привабливість. Адже такі фільми часто містять як сцени, сповнені динамікою, так і напруженими й часом шокуючими поворотами сюжету та щирими переживаннями головних героїв. Тож не дивно, якщо сьогодні тобі захотілось подивитись якісь художні фільми бойовики.

Не знаєш який саме обрати? Адже їх така незліченна кількість, а деякі улюблені вже довелось неодноразово передивитись.

Без паніки, Вікна підготували спеціально для таких випадків список художніх фільмів бойовиків за останні роки, які наповнені власними неповторними нашаруваннями емоцій та вражень.

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Художні фільми бойовики

Сіра людина

Протистояти такому касту акторів просто неможливо, адже фільм Сіра людина поєднав на екрані улюбленців публіки — Раяна Ґослінґа та Кріса Еванса.

Шкода тільки, що в цій історії вони намагаються одне одного вбити. І роблять усе професійно, адже обидва герої мають досвід роботи оперативником в ЦРУ. Щоправда, один з них покинув роботу, тому й змушений рятуватись від колишнього колеги.

Людина з Торонто

Когось коли-небудь приймали за найбільш смертоносного у світі вбивцю? Ні? А ось нью-йоркського невдаху, якого грає Кевін Харт, така доля якраз спіткала. Тому він тепер має вдавати з себе чоловіка на псевдо Людина з Торонто.

Проект Адам

Не зовсім класичний бойовик у своїй формі. Аде він також містить елементи фантастики, а його сюжет розповідає про подорожі у часі.

Проте навіть під час таких пригод герою Раяна Рейнольдса вдається потрапити у чималу кількість неприємностей з бійками. При цьому він має спробувати під час цих подій не лише вижити, але й врятувати від неприємностей себе 12-річного.

Снайпер. Білий ворон

Будь-хто може погодитись, що українські реалії більш епічні, ніж будь-який голлівудський бойовик. Проте й фільми наші кіномитці вміють досить добре робити. І приклад тому — Снайпер. Білий ворон, який розповідає історію про пацифіста-екопоселенця з Горлівки, який втрачає свою родину через окупантів та змушений взяти у руки зброю, аби захистити Україну та досягти справедливості.

Розповідь заснована на реальних подіях. Але з нашими днями його поєднує ще й те, що виконавець головної ролі долучився до війська та боронить нашу державу на фронті. Тож досвід напружених тренувань та боїв перед камерою став у пригоді й в реальному житті, на жаль.

Безсмертний

Частково історичний бойовик від фінських творців частково розповідає про Лапландську війну між Фінляндією та Німеччиною. Проте найцікавіше в ньому — це головний герой. Сюжет розгортається навколо фінського золотошукача, який, як і наш Білий ворон, втратив родину через окупантів. Тож він вирішує влаштувати помсту.

І в зображенні його битв про нацистів режисер частіше дотримуватися канонів кіно, які привніс Квентін Тарантіно, — більше крові. Тож нудним фільм Безсмертний точно не назвеш.

Швидкісний поїзд

Хоч у цьому фільмі Бред Пітт постає більше у комедійній ролі, усе, що навколо нього відбувається, чітко крокує за сценарієм бойовика. Його сюжет розгортається навколо одного потягу в Японії, у якому прямують у своїх справах одразу кілька кілерів.

Рейс

Інколи все йде не за планом. І щонайменше це може зіпсувати настрій на день. Та цього разу головний герой робить усе від себе залежне, щоб успішно посадити ушкоджений штормом літак.

Щоправда, тепер він разом з пасажирами опиняється на ворожій території, де місцеві пірати погрожують команді. Тож пілот береться захищати своїх пасажирів.

Червоне повідомлення

Агент ФБР та крадій мистецтва в команді. Що у цьому рівнянні могло піти не так, коли вони разом намагаються відшукати чи не найбільшого злодія у світі. Головні герої точно можуть відповісти на це запитання, адже у них все пішло не за планом.

Незвідане. Удача Дрейка

Хоч фільм і побудований навколо персонажа відеогри, драматичності та захопливості його сюжету точно вистачає. А певною мірою душі герою додає виконавець головної ролі — Том Голланд.

Сюжет розповідає про Нейтана, який у дитинстві разом з братом Семом захоплювався історіями про золотошукачів. Проте після зникнення брата, він більше не мріє про великий скарб. Лише намагається заробити дрібними крадіжками. Усе змінює старий знайомий Сема змушує Нейтана повернутись на шлях пригод.

Зліт

Пограбування, погоні та, звісно ж, бійки. Усе це переповнює стрічку Зліт, сюжет якої розгортається навколо команди одного крадія. Його колишня дівчина переконує: він має вчинити неможливе пограбування на Боїнгу 777, що летить з Лондона в Цюрих. Усе, аби врятувати чимало невинних життів.

Місія Стоун

Рейчел Стоун — агентка таємної миротворчої організації. Разом з тим вона вдає, що не має до неї жодного стосунку. Проте все зміниться, коли одна хакерка спробує викрасти могутню зброю під назвою Серце.

Джон Уік 4

Існує безліч жартів про банальність сюжет першого фільму про Джона Уіка. Проте він продовжує притягувати погляди багатьох глядачів з усього світу.

Та цього разу головний герой знаходить притулок у тих, хто готовий оголосити про готовність почати війну проти Правління Кланів.

Праведник 3

Дензел Вашингтон завжди вмів тримати глядача в напрузі завдяки своєму акторському таланту. Його герой — колишній військовий розвідник, який втомився від сюрпризів життя.

Проте він завжди потрапляє у неприємності. І навіть коли він сподівається спокійно доживати віку в Італії, виявляється, що його друзям потрібна допомога, аби врятуватись від місцевої мафії.

Гнів людський

Ґай Річі останнім часом тішить своїх поціновувачів. А тому після захопливих Джентельменів, випустив Гнів людський про працівника лос-анджелеської інкасаторської компанії. Він небагатослівний, але його минуле видає вміле вправляння зі зброєю, коли його з напарником намагаються пограбувати.

Ті, хто бажають моєї смерті

Сумуєш за Анджеліною Джолі у кіно? Тоді цей фільм точно тобі сподобається, адже цього разу акторка втілила в життя роль пожежної наглядачки. Одного разу вона помічає наляканого хлопчика. І цей момент змінює все.

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