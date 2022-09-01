Зйомки стали підготовкою перед повномасштабною війною — Алдошин про фільм Снайпер. Білий ворон

На День Незалежності в прокат вийшов український фільм Снайпер. Білий ворон. Головну роль у ньому зіграв актор Павло Алдошин, який зараз перебуває в лавах ЗСУ.

Він розповів журналістці видання Українська правда. Життя Олені Барсуковій про те, як знімалась стрічка, а також як досвід у фільмі допоміг актору на реальному фронті.

Про що фільм Снайпер. Білий ворон

За сюжетом фільму, Микола (якого зіграв Алдошин) — екопоселенець і пацифіст з Донеччини. До весни 2014 року він жив разом зі своєю дружиною у землянці якомога далі від людей.

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Та російські загарбники принесли горе на його землю та відібрали найцінніше — родину. Після того, як окупанти вбили дружину чоловіка, він вирішив піти на війну снайпером.

До речі, в героя є реальний прототип — Микола Воронін з Горлівки. До вторгнення на Донбас він справді жив з дружиною в “норі” та опікувався тваринами. Але у 2014 році чоловік став одним з кіборгів, які захищали Донецький аеропорт.

Мій герой — це людина, яка дуже сильно любить свою землю. І це не просто слова “я люблю Україну”. Мій герой любить землю нагально — тоді, коли їй щось потрібно. Для нього любов — це давати, — ділиться Алдошин.

Саме тому у війні Миколі не залишається вибору — він прагне захищати рідну землю. Усе заради того, щоб у майбутньому вона знову розквітла.

Як проходили зйомки стрічки

Щоб повністю вжитись у роль Павло, який ніколи до цього не служив в армії та не мав бойового досвіду, почав активно тренуватись. Йому допомогли в цьому справжні професіонали своєї справи з організації Дике поле.

Для мене було важливо, щоб персонаж, якого я зображую, був переконливим, щоб все було справжнім, — розповідає актор.

Заняття з військовими тривали два місяці, впродовж яких Алдошин здобув не просто теоретичні знання, а практичні навички, які він нині використовує на війні.

Чоловік зізнається, що попри гарну фізичну підготовку все одно курс давався складно. Адже в програму входили стрільба, маскування, виживання у різній місцевості тощо.

Це і голод, і виживання, і пересування по різній місцевості, полем, лісом, болотом. Це була така собі невеличка підготовка перед великою повномасштабною війною, — згадує Павло.

Реальна та кіношна війна

Зазвичай у фільмах про війну є багато пафосу та романтизму. Але це точно не про фільм Снайпер. Білий ворон. На думку актора головної ролі, війна, зображена у стрічці, не надто відрізняється від справжньої. Хоч деякі сцени Павло зараз би перезняв.

Є сцени, які я б зараз зробив інакше. Це вже усвідомлення не через логіку, а через кров.

Але я як людина, яка воює, в залі дивлюся на цю стрічку як на щось дуже справжнє. Немає в ній приблизності. Єдина відмінність у тому, що раніше я не був на фронті, а зараз є, — зазначає митець.

На його думку, з 2014 року на війні змінилось тільки озброєння. Нині українці отримують більше важкої та сучасної техніки від західних друзів. Але сутність бойових дій залишилась тою є самою.

Та все одно, яким би не був фільм, він ніколи не стане цікавішим за реальне життя. Адже іноді події, які трапляються з людьми, ніхто не може передбачити.

Як любить повторювати одна з моїх улюблених режисерок Поліна Бараніченко: “Життя — найкращий режисер”. Тому ніколи фільм не буде цікавіший за пацанів, які зі Стугни валять російський танк, — розповідає Алдошин.



Особистий досвід на війні

Сам Павло родом із Генічеська. Він ніколи не міг подумати, що його рідна Херсонська область опиниться в окупації.

Та вже з перших днів повномасштабного вторгнення актор без вагань написав військовим, які допомагали готуватись до зйомок фільму. Ось так він став на захист Київської області.

Мій перший бій був у Мощуні. Одразу м’ясорубка. На той момент ми звикли до вибухів, мін, кацапських гелікоптерів, які над нами періодично шастали.

Було дуже емоційно, тому що це було вперше. Слава Богу, тоді всі наші, хто виїхав, повернулися, — згадує Павло.

Його особистою мотивацією є його рідна земля — Херсонщина, де пройшло дитинство актора. Тож йому дуже хочеться зайти у своє село переможцем, який звільнить друзів та родичі від російських загарбників.

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