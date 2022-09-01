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Зйомки стали підготовкою перед повномасштабною війною — Алдошин про фільм Снайпер. Білий ворон

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Вересня 2022, 21:30
Павло Алдошин про зйомки фільму Снайпер Білий ворон
Фото: Instagram

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