Съемки стали подготовкой перед полномасштабной войной — Алдошин о фильме Снайпер. Белый ворон

В День Независимости в прокат вышел украинский фильм Снайпер. Белый ворон. Главную роль в нем сыграл актер Павел Алдошин, который сейчас находится в рядах ВСУ.

Он рассказал журналистке издания Украинская правда. Жизнь Елене Барсуковой о том, как снималась кинолента, а также как опыт в фильме помог актеру на реальном фронте.

О чем фильм Снайпер. Белый ворон

По сюжету фильма, Николай (которого сыграл Алдошин) — экопоселенец и пацифист из Донбасса. До весны 2014 года он жил вместе со своей женой в землянке как можно дальше от людей.

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Но русские захватчики принесли горе на его землю и отобрали самое ценное – семью. После того, как оккупанты убили жену мужчины, он решил пойти на войну снайпером.

Кстати, у героя есть реальный прототип — Николай Воронин из Горловки. До вторжения на Донбасс он действительно жил с женой в “норе” и разводил животных. Но в 2014 году мужчина стал одним из киборгов, защищавших Донецкий аэропорт.

Мой герой — это человек, очень сильно любящий свою землю. И это не просто слова “я люблю Украину”. Мой герой любит землю неотложно — тогда, когда ей что-то нужно. Для него любовь — это давать, — делится Алдошин.

Именно поэтому в войне Николаю не остается выбора — он стремится защищать родную землю. Все ради того, чтобы в будущем она снова расцвела.

Как проходили съемки киноленты

Чтобы полностью вжиться в роль Павел, никогда до этого не служивший в армии и не имевший боевого опыта, начал активно тренироваться. Ему помогли в этом настоящие профессионалы своего дела с организации Дикое поле.

Для меня было важно, чтобы персонаж, которого я изображаю, был убедителен, чтобы все было настоящим, — рассказывает актер.

Занятия с военными длились два месяца, в течение которых Алдошин получил не просто теоретические знания, а практические навыки, которые он теперь использует на войне.

Мужчина признается, что, несмотря на хорошую физическую подготовку, все равно курс давался сложно. Ведь в программу входили стрельба, маскировка, выживание в разных местностях и т.д.

Это и голод, и выживание, и передвижение по разной местности, по полю, лесу, болоту. Это была некая небольшая подготовка перед большой полномасштабной войной, — вспоминает Павел.

Реальная и киношная война

Обычно в фильмах о войне много пафоса и романтизма. Но это точно не о фильме Снайпер. Белый ворон. По мнению актера главной роли, война, изображенная в картине, не слишком отличается от настоящей. Хотя некоторые сцены Павел сейчас бы переснял.

Есть сцены, которые я сейчас сделал бы иначе. Это уже осознание не через логику, а через кровь.

Но я как воюющий человек в зале смотрю на эту ленту как на что-то очень настоящее. Нет в ней приблизительности. Единственное отличие в том, что раньше я не был на фронте, а сейчас есть, — отмечает деятель искусства.

По его мнению, с 2014 года на войне изменилось только вооружение. Сейчас украинцы получают более тяжелую и современную технику от западных друзей. Но сущность боевых действий осталась той же самой.

И все равно, каким бы ни был фильм, он никогда не станет интереснее реальной жизни. Ведь иногда события, случающиеся с людьми, никто не может предвидеть.

Как любит повторять одна из моих любимых режиссеров Полина Бараниченко: “Жизнь — лучший режиссер”. Поэтому никогда фильм не будет интереснее пацанов, которые из Стугны валят российский танк, — рассказывает Алдошин.

Личный опыт на войне

Сам Павел родом из Геническа. Он никогда не мог подумать, что его родная Херсонская область окажется в оккупации.

Но уже с первых дней полномасштабного вторжения актер без колебаний написал военным, помогавшим готовиться к съемкам фильма. Вот так он встал на защиту Киевской области.

Мое первое сражение было в Мощуне. Сразу мясорубка. На тот момент мы привыкли к взрывам, минам, кацапским вертолетам, которые над нами периодически шныряли.

Было очень эмоционально, потому что это было в первый раз. Слава Богу, тогда все наши, которые уехали, вернулись, — вспоминает Павел.

Его личной мотивацией является его родная земля — Херсонская область, где прошло детство актера. Поэтому ему очень хочется зайти в свое село победителем, который освободит друзей и родственников от русских захватчиков.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинские звезды пошли защищать свою страну. Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем тоже присоединился к рядам ВСУ.

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