Важно быть нужным не только на боевых заданиях! Даниэль Салем о службе, ранениях и украинских военных

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинские звезды пошли воевать на фронт. Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем тоже присоединился к рядам ВСУ. В своем интервью Мирославе Мандзюк для проекта Все буде добре. Неймовірна правда про українців он рассказал о хейте, травмах на передовой и украинских военных.

О хейте

Кроме службы на фронте, Даниэль занимается волонтерской деятельностью, встречается с украинскими звездами и снимается в разных проектах. Поэтому на него сыпется хейт в социальных сетях, якобы он хочет просто повысить свою популярность.

— Я служу в спецподразделении авиаразведки, потому у нас есть выезды. Сейчас моя семья не со мной, у меня нет друзей, кроме моих собратьев.

Если мы едем на отдых, то я выбираю делать что-то полезное, например, волонтерить.

О травмах и плохих приметах

Я получил контузию и потерял слух. У меня образовалась киста, которая мешает моему слуху восстановиться.

В марте Даниэль записал прощальное видео со словами благодарности, однако сейчас удалил его.

— Я удалил, потому что мне сказали, что это плохая примета, как брить бороду (смеется — ред.). Если я умру, как воин — это будет самая достойная смерть, которая может быть. Ведь если умирать, то что может быть лучше, чем сделать это за свою страну?

О Культурном десанте

Даниэль Салем вместе с другими артистами являются участниками Культурного десанта. Они выступают для военных и поднимают им боевой дух.

— Есть военные, которые смотрят на нас с предубеждением, когда мы только приезжаем. Но потом, когда уже нужно ехать, они подходят и говорят: “Ребята, спасибо!” Однажды мы ехали в одну воинскую часть, там было очень много военных. Когда я выступал, сказал: “Не нужно умирать за свою страну, нужно жить за свою страну!” Они так этим прониклись. Один военный потом подошел и поблагодарил: “Ты так круто это сказал!”

— Мне эти поездки помогают быть в балансе с самим собой. Когда смотришь в глаза военных, видишь благодарность. Тогда понимаешь: я доволен, что нахожусь здесь. Когда я не на боевых заданиях, мне важно знать, что я нужен. По-моему, это важно для каждого военного. Ведь когда ты на фронте, тебе кажется, что весь мир о тебе забыл.

— Что нужно делать в тылу, чтобы изменить это мнение?

— Вы уже делаете! Такое мнение у военных могут изменить психологи, но людям нужно знать, что это есть. Когда военные будут возвращаться домой после победы, им понадобится забота.

О желании удочерить девочку

Даниэль Салем ранее рассказывал о желании удочерить девочку, потерявшую родителей на войне. Он сообщил, что они с женой обсудили это и процесс уже начался. Также мужчина хочет уже поскорее встретиться со своей дочерью.

Из-за войны тысячи украинских детей остались сиротами. Украинцы помогают им, чем могут. Некоторые даже оформляют опекунство. Телеведущий Тимур Мирошниченко с женой тоже отважились усыновить ребенка. Они рассказали, как выглядит этот процесс в Украине.

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