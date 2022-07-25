Тимур Мирошниченко с женой решились на усыновление ребенка из-за войны. Как выглядит этот процесс в Украине?

Сердца украинцев начали чувствовать неизвестные до сих пор глубины любви и все чаще стремятся дарить ее другим. Так многие приобщились к волонтерской работе, кому-то удается помогать другим даже в мелочах, а некоторые стараются отдать всю свою любовь детям.

Так уже многие публичные лица изъявили желание усыновить ребенка. И пока одни раздумывают, другие двигаются к своей цели более решительно, как это и сделал ведущий Тимур Мирошниченко вместе с супругой Инной.

Пара уже имеет двоих детей, но решилась усыновить еще ребенка. Об этом супруги рассказали в ТСН.

Первое время полномасштабной войны семья была в долгой разлуке, но пыталась держать постоянную связь. Как делится Тимур Мирошниченко, даже пытался узнать, чем завтракали его родные.

Но когда наступила долгожданная встреча, супруги поняли, что хотят увеличить свою семью. На это, конечно, немалое влияние оказала война и новости о малышах, которые остались без родителей.

Какие могут быть сложности при усыновлении

Однако, по заверениям экспертов, процесс усыновления не слишком прост, а военное положение его может значительно усложнить. И прежде всего, нужно убедиться, что на такой важный шаг хватит сил.

Так, например, телеведущая Даша Малахова рассказала, что придется пройти немало испытаний и после усыновления. Поэтому перед этим нужно убедиться, что в семье действительно ресурса не то чтобы достаточно, а даже больше, чем нужно.

Это касается как финансовой, так и эмоциональной стороны. Любовь и терпение семьи также должны бить “через край”.

К тому же важно понимать, что детей будет очень много, многие из них даже не получили статус сироты. Поэтому спешить или сразу привязываться к кому-то не стоит, лучше подойти к вопросу с рациональной точки зрения и не поддаваться эмоциям.

Как выглядит процесс усыновления ребенка

Усыновить можно ребенка, который стал сиротой, лишен родительской опеки, или его родители дали нотариальное согласие на усыновление.

Чтобы начать процесс, необходимо прежде всего обратиться в службу по делам детей по месту жительства, где известят о необходимом пакете документов. Когда бумаги будут готовы, нужно будет пройти обучение и доказать свое соответствие требованиям усыновления.

Затем важно стать на учет кандидатов в усыновители и получить в службе по делам детей информацию о ребенке и направление на установление контакта с ним.

Одним из последних пунктов плана является получение заключения органа опеки и заботы о целесообразности усыновления. После этого можно начинать судебную процедуру по усыновлению ребенка.

Однако существует еще немало возможностей, чтобы помочь малышам. Читай, как временно приютить ребенка у себя в семье.

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