Шоу-биз

Тимур Мирошниченко с женой решились на усыновление ребенка из-за войны. Как выглядит этот процесс в Украине?

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 июля 2022, 10:00
Тимур Мірошниченко
Фото: Instagram, Unsplash

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