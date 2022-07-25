Шоу-біз

Тимур Мірошниченко з дружиною наважились на усиновлення дитини через війну. Як виглядає цей процес в Україні?

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Липня 2022, 10:00
Тимур Мірошниченко
Фото: Instagram, Unsplash

Більше новин
Український прапор над Київрадою у 1990 році: історія підняття стяга
Іскра, що призвела до вибуху в суспільстві. Як 32 роки тому над Київрадою замайорів український прапор
Що робити якщо подряпав кіт
Що робити, якщо вкусив кіт? Симптоми та лікування захворювання котячих подряпин
Тимур Мірошниченко з дружиною наважились на усиновлення дитини через війну. Як виглядає цей процес в Україні?
Ніжність сиру та чорничний оксамит — зірковий рецепт лінивих вареників
Як оформити грошову допомогу від UNICEF для багатодітних сімей
Фінансова підтримка багатодітних сімей від UNICEF: другий етап програми Спільно з розширеними критеріями
Дивитись більше

Матеріали по темі

Український прапор над Київрадою у 1990 році: історія підняття стяга
Іскра, що призвела до вибуху в суспільстві. Як 32 роки тому над Київрадою замайорів український прапор
Як оформити грошову допомогу від UNICEF для багатодітних сімей
Фінансова підтримка багатодітних сімей від UNICEF: другий етап програми Спільно з розширеними критеріями
Обстріл Дніпропетровської області в ніч на 25 липня
Обстріли не припинялися цілу ніч! Наслідки ракетних ударів по Дніпропетровській області 25 липня
Як підтримувати дитину під час війни - поради психологині
Дитина має бути незручною: Світлана Ройз про те, як підтримувати дітей під час війни та чого робити не варто

Відео
Український прапор над Київрадою у 1990 році: історія підняття стяга

Іскра, що призвела до вибуху в суспільстві. Як 32 роки тому над Київрадою замайорів український прапор
Обстріл Дніпропетровської області в ніч на 25 липня
Обстріли не припинялися цілу ніч! Наслідки ракетних ударів по Дніпропетровській області 25 липня
0:05:10
Обстріляні навчальні заклади
Ще не дитячий сміх, але вже звуки відбудови! Розбомблений ліцей Гостомеля готується до навчання
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 липня
0:04:19
Малин
Жителі подібної підступності не очікували! Як Малин відбудовується після обстрілу
0:07:44
Друга фаза війни
Україна перейшла у другу фазу війни: що це означає та чого очікувати від Кремля
0:03:19
Роман Олесів
Мама загинула, але він боротиметься: трагічна історія хлопчика, що дивом вижив під обстрілом Вінниці
0:03:28
Яка ситуація в Нікополі 24 липня: наслідки обстрілів
Люди або ховаються, або розбирають завали: окупанти продовжують тероризувати Нікополь
0:04:15
Біжу за Азовсталь - як пройшов спортивний флешмоб
Біжу за Азовсталь — в Україні та світі пройшов спортивний флешмоб на підтримку захисників Маріуполя
0:01:10
Ситуація в Херсонській області 24.07.2022 - ЗСУ записали звернення до херсонців
Уже незабаром ви будете звільнені! Військовий ЗСУ звернувся до херсонців та розповів про контрнаступ
Більше відео
Тимур Мірошниченко з дружиною наважились на усиновлення дитини через війну. Як виглядає цей процес в Україні?
Читати далі
Ніжність сиру та чорничний оксамит — зірковий рецепт лінивих вареників
Як допомогти чотирилапому улюбленцю перенести спеку
Читати далі
Більше води та жодних стрижок: як допомогти чотирилапому улюбленцю перенести спеку

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь