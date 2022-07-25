Тимур Мірошниченко з дружиною наважились на усиновлення дитини через війну. Як виглядає цей процес в Україні?

Серця українців почали відчувати невідомі донині глибини любові та все частіше прагнуть дарувати її іншим. Так чимало хто долучився до волонтерської роботи, комусь вдається допомагати іншим навіть у дрібницях, а дехто прагне віддати всю свою любов дітям.

Так вже чимало публічних осіб виявили бажання усиновити дитину. І поки одні роздумують, інші рухаються до своєї мети більш рішучо, як це і зробив ведучий Тимур Мірошниченко разом з дружиною Інною.

Пара вже має двох дітей, але наважилась усиновити ще малечу. Про це подружжя розповіло у ТСН.

Перший час повномасштабної війни сім’я була у довгій розлуці, але намагалась тримати постійний зв’язок. Як ділиться Тимур Мірошниченко, навіть намагався дізнатись, чим снідали його рідні.

Однак, коли настала довгоочікувана зустріч, то подружжя зрозуміло, що хочуть усиновити дитину. На це, звісно, чималий вплив мала війна та новини про малечу, яка лишилась без батьків.

Які можуть бути складності під час усиновлення

Однак, як запевняють експерти, процес усиновлення не надто простий, а воєнний стан його може значно ускладнити. Крім того, насамперед потрібно впевнитись, що на такий важливий крок стане сил.

Так, наприклад, телеведуча Даша Малахова розповіла, що доведеться пройти чимало випробувань й після усиновлення. Тому перед цим потрібно впевнитись, що у сім’ї дійсно ресурсу не те щоб достатньо, а навіть більше, ніж потрібно.

Це стосується як фінансової сторони, так і емоційної. Любов та терпіння родини також має бути “через край”.

До того ж важливо розуміти, що дітей буде дуже багато, чимало хто з них навіть не отримав статус сироти. Тому поспішати чи одразу прив’язуватись до когось не варто, ліпше підійти до питання з раціональної точки зору та не піддаватись емоціям.

Як виглядає процес усиновлення дитини

Усиновити можна дитину, яка стала сиротою, позбавлена батьківської опіки, або ж її батьки дали нотаріальну згоду на усиновлення.

Щоб розпочати процес, необхідно насамперед звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання, де сповістять про необхідний пакет документів. Коли папери будуть готові, потрібно буде пройти навчання та довести свою відповідність вимогам про усиновлення.

Потім важливо стати на облік кандидатів в усиновлювачів та отримати у службі у справах дітей інформацію про дитину та направлення на встановлення контакту з нею.

Одним з останніх пунктів плану є отримання висновку органу опіки та піклування про доцільність усиновлення. Після цього можна розпочинати судову процедуру з усиновлення дитини.

Проте існує ще чимало можливостей, щоб допомогти малечі. Читай, як тимчасово прихистити дитину у себе в сім’ї.

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