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Важливо бути потрібним не тільки на бойових завданнях! Даніель Салем про службу, поранення та українських військових

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Серпня 2022, 15:00
Важливо бути потрібним не тільки на бойових завданнях! Даніель Салем про службу, поранення та українських військових
Фото: Instagram

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