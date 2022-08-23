Важливо бути потрібним не тільки на бойових завданнях! Даніель Салем про службу, поранення та українських військових

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українських зірок пішли воювати на фронт. Телеведучий та ресторатор Даніель Салем теж приєднався до лав ЗСУ. У своєму інтерв’ю Мирославі Мандзюк для проекту Все буде добре. Неймовірна правда про українців він розповів про хейт, травми на передовій та українських військових.

Про хейт

Крім служби на фронті, Даніель займається волонтерською діяльністю, зустрічається з українськими зірками та знімається у різних проектах. Через це на нього сиплеться хейт у соціальних мережах, нібито він хоче просто підвищити свою популярність.

— Я служу в спецпідрозділі авіарозвідки, тому у нас є виїзди. Зараз моя сім’я не зі мною, у мене немає друзів, крім моїх побратимів.

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Якщо ми їдемо “на відпочинок”, то я обираю робити щось корисне, наприклад, волонтерити.

Про травму та погані прикмети

Я отримав контузію та втратив слух. У мене утворилася кіста, яка заважає моєму слуху відновитися.

У березні Даніель записав прощальне відео зі словами вдячності, проте зараз видалив його.

— Я видалив, бо мені сказали, що це погана прикмета, як брити бороду (сміється — ред.). Якщо я помру, як воїн — це буде найгідніша смерть, яка може бути. Адже, якщо вмирати, то що може бути краще, ніж зробити це за свою країну, за щось велике?

Про Культурний десант

Даніель Салем разом з іншими артистами є учасниками Культурного десанту. Вони виступають для військових та підіймають їм бойовий дух.

— Є військові, які дивляться на нас з упередженням, коли ми тільки приїжджаємо. Але потім, коли вже треба їхати, вони підходять і кажуть: “Хлопці, дякуємо!” Одного разу ми поїхали до однієї військової частини, там було дуже багато військових. Коли я виступав, сказав: “Не треба вмирати за свою країну, треба жити за свою країну!” Вони так цим пройнялися. Один військовий потім підійшов і промовив: “Ти так круто це сказав!”

— Мені ці поїздки допомагають бути у балансі з самим собою. Коли дивишся в очі військових, бачиш вдячність, тоді розумієш: я задоволений, що знаходжусь тут. Коли я не на бойових завданнях, мені важливо знати, що я потрібен. На мою думку, це важливо кожному військовому. Адже, коли ти на фронті, тобі здається, що весь світ про тебе забув.

— Що треба робити у тилу, щоб змінити цю думку?

— Ви вже робите! Таку думку у військових можуть змінити психологи, але людям потрібно знати, що таке є. Коли військові повертатимуться додому після перемоги, їм потрібна буде турбота.

Про бажання вдочерити дівчинку

Даніель Салем раніше розповідав про бажання вдочерити дівчинку, яка втратила батьків на війні. Він повідомив, що вони з дружиною це обговорили і процес уже розпочався. Також чоловік хоче якнайшвидше зустрітися зі соєю донечкою.

Через війну тисячі українських дітей залишилися сиротами. Українці допомагають їм, чим можуть. Деякі навіть оформлюють опікунство. Телеведучий Тимур Мірошніченко з дружиною теж наважилися всиновити дитину. Вони розповіли, як виглядає цей процес в Україні.

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