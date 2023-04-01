Кожа, ногти и волосы: развенчание самых популярных мифов об уходе за собой

Уход за кожей, ногтями и волосами — пожалуй, темы, наиболее окутанные мифами и стереотипами. И если одни просто не имеют никакого смысла, то другие могут даже угрожать здоровью.
Поэтому важно знать проверенную информацию от врачей и использовать доказательную медицину, чтобы эффективно ухаживать за своим телом.
Издание LIGA.Life разобрало с экспертами самые популярные мифы о здоровье кожи, ногтей и волос.
Дерматолог Екатерина Бакико говорит, что на самом деле жирная пища никак не влияет на жирность кожи и не провоцирует развитие акне.
В то же время научные исследования доказывают, что молоко и продукты с высокой гликемической нагрузкой (сладости, выпечка и др.) действительно могут ухудшить состояние кожи у некоторых людей. Однако не всем людям с акне нужно соблюдать диету.
Врач объясняет, что причина мешков и синяков под глазами может крыться гораздо глубже. Ведь это может быть симптомом различных заболеваний, например проблем с почками, контактного дерматита, розацеа и т.д.
Также мешки под глазами могут возникать в результате старения.
Действительно, если постоянно наносить на лицо тяжелый грим и не смывать его в течение длительного времени (например, ложиться так спать), такой макияж может вызвать раздражение или сухость кожи.
Но если правильно подобрать косметические средства и не игнорировать очищение кожи, то это не повлияет на процесс старения.
Кроме того, уже большинство тональных кремов имеют защиту от ультрафиолетовых лучей солнца (SPF), что предотвращает фотостарение кожи.
Конечно, соблюдать водный баланс необходимо для общего самочувствия и здоровья. Но сухость кожи возникает обычно не из-за этого.
Она может свидетельствовать о дерматите, сахарном диабете, нарушении работы щитовидной железы и т.д. В таком случае, к сожалению, простое питье воды не поможет. Также важно обращать внимание на уход за кожей.
Если человек умывается мылом, которое пересушивает кожу, постоянно скрабирует его и имеет сухой воздух в помещении, то кожа сохнет интенсивнее, — отмечает врач.
Если человек умывается мылом, которое пересушивает кожу, постоянно скрабирует его и имеет сухой воздух в помещении, то кожа сохнет интенсивнее, — отмечает врач.
Этот миф связан с тем, что на коротких волосах рост заметнее, чем на длинных. Однако в общем волосы растут примерно с одинаковой скоростью.
Волосы имеют свою скорость роста, в зависимости от типа и толщины, расы и возраста человека. В среднем ежемесячно здоровые волосы растут на чуть больше 1 см, — объясняет трихолог Кузьма Хобзей.
Волосы имеют свою скорость роста, в зависимости от типа и толщины, расы и возраста человека. В среднем ежемесячно здоровые волосы растут на чуть больше 1 см, — объясняет трихолог Кузьма Хобзей.
Обычно перхоть возникает из-за себорейного дерматита — заболевания кожи головы. Также это может быть проявлением аллергического контактного и атопического дерматитов, псориаза, плоского фолликулярного лишая и фолликулита.
Конец зимы – начало весны — традиционный период обострения перхоти. Со временем она исчезнет. Можно воспользоваться шампунем против перхоти, — советует врач.
Конец зимы – начало весны — традиционный период обострения перхоти. Со временем она исчезнет. Можно воспользоваться шампунем против перхоти, — советует врач.
Однако есть состояния, когда нужно обратиться к врачу-трихологу:
Ключевым фактором в процессе седения и облысения играет все-таки генетика. Люди, подверженные этим состояниям, под действием стресса действительно будут иметь такие последствия.
Но если в семье человека никто не лысеет и преждевременно не седеет, то стресс может ударить по другим органам и системам организма.
Благодаря тому, что фен направляет струю воздуха на волосы, чешуйки на поверхности волосинок равномерно прилегают.
Следовательно, волосы выглядят ухоженно и блестят. А вот сушка волос естественным путем только увеличивает их ломкость.
К тому же влажная кожа головы — благоприятный климат для размножения грибка, а соответственно — развития себореи. Так что лучше сушить волосы феном, — добавляет Хобзей.
К тому же влажная кожа головы — благоприятный климат для размножения грибка, а соответственно — развития себореи. Так что лучше сушить волосы феном, — добавляет Хобзей.
Врач-подолог Оксана Луцай уверяет, что ногти не могут указывать на дефицит кальция и вообще не имеют никакого отношения к нему.
Белые пятна на ногтях возникают из-за:
На самом деле, во время беременности можно делать маникюр, но перед родами покрытие нужно снять. Ведь цвет кожи конечностей и ногтей может свидетельствовать об изменениях в организме при острых состояниях.
Следовательно, врач сможет заметить это и быстро среагировать. Также рекомендуется срезать длину ногтей, чтобы они не мешали оксиметру измерять уровень насыщения крови кислородом.
Беременность — важный и ответственный период в жизни женщины. Ведь появляются сотни вопросов, связанных с уходом за собой в это время. Читай, каким должен быть уход за кожей во время беременности.
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