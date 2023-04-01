Кожа, ногти и волосы: развенчание самых популярных мифов об уходе за собой

Уход за кожей, ногтями и волосами — пожалуй, темы, наиболее окутанные мифами и стереотипами. И если одни просто не имеют никакого смысла, то другие могут даже угрожать здоровью.

Поэтому важно знать проверенную информацию от врачей и использовать доказательную медицину, чтобы эффективно ухаживать за своим телом.

Издание LIGA.Life разобрало с экспертами самые популярные мифы о здоровье кожи, ногтей и волос.

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Миф №1. Жирная пища делает кожу жирной

Дерматолог Екатерина Бакико говорит, что на самом деле жирная пища никак не влияет на жирность кожи и не провоцирует развитие акне.

В то же время научные исследования доказывают, что молоко и продукты с высокой гликемической нагрузкой (сладости, выпечка и др.) действительно могут ухудшить состояние кожи у некоторых людей. Однако не всем людям с акне нужно соблюдать диету.

Миф №2. Мешки под глазами возникают из-за усталости и недосыпания

Врач объясняет, что причина мешков и синяков под глазами может крыться гораздо глубже. Ведь это может быть симптомом различных заболеваний, например проблем с почками, контактного дерматита, розацеа и т.д.

Также мешки под глазами могут возникать в результате старения.

Миф №3. Декоративная косметика провоцирует старение кожи

Действительно, если постоянно наносить на лицо тяжелый грим и не смывать его в течение длительного времени (например, ложиться так спать), такой макияж может вызвать раздражение или сухость кожи.

Но если правильно подобрать косметические средства и не игнорировать очищение кожи, то это не повлияет на процесс старения.

Кроме того, уже большинство тональных кремов имеют защиту от ультрафиолетовых лучей солнца (SPF), что предотвращает фотостарение кожи.

Миф №4. Если пить много воды, то кожа будет увлажненной

Конечно, соблюдать водный баланс необходимо для общего самочувствия и здоровья. Но сухость кожи возникает обычно не из-за этого.

Она может свидетельствовать о дерматите, сахарном диабете, нарушении работы щитовидной железы и т.д. В таком случае, к сожалению, простое питье воды не поможет. Также важно обращать внимание на уход за кожей.

Если человек умывается мылом, которое пересушивает кожу, постоянно скрабирует его и имеет сухой воздух в помещении, то кожа сохнет интенсивнее, — отмечает врач.

Миф №5. Надо часто стричься, чтобы волосы быстрее росли

Этот миф связан с тем, что на коротких волосах рост заметнее, чем на длинных. Однако в общем волосы растут примерно с одинаковой скоростью.

Волосы имеют свою скорость роста, в зависимости от типа и толщины, расы и возраста человека. В среднем ежемесячно здоровые волосы растут на чуть больше 1 см, — объясняет трихолог Кузьма Хобзей.

Миф №6. Перхоть возникает из-за сухости кожи головы

Обычно перхоть возникает из-за себорейного дерматита — заболевания кожи головы. Также это может быть проявлением аллергического контактного и атопического дерматитов, псориаза, плоского фолликулярного лишая и фолликулита.

Конец зимы – начало весны — традиционный период обострения перхоти. Со временем она исчезнет. Можно воспользоваться шампунем против перхоти, — советует врач.

Однако есть состояния, когда нужно обратиться к врачу-трихологу:

воспаление кожи;

покраснение;

сыпь;

сильное выпадение волос;

сильный зуд.

Миф №7. От стресса седеют и лысеют

Ключевым фактором в процессе седения и облысения играет все-таки генетика. Люди, подверженные этим состояниям, под действием стресса действительно будут иметь такие последствия.

Но если в семье человека никто не лысеет и преждевременно не седеет, то стресс может ударить по другим органам и системам организма.

Миф №8. Сушить волосы феном вредно

Благодаря тому, что фен направляет струю воздуха на волосы, чешуйки на поверхности волосинок равномерно прилегают.

Следовательно, волосы выглядят ухоженно и блестят. А вот сушка волос естественным путем только увеличивает их ломкость.

К тому же влажная кожа головы — благоприятный климат для размножения грибка, а соответственно — развития себореи. Так что лучше сушить волосы феном, — добавляет Хобзей.

Миф №9. Белые пятна на ногтях — это дефицит кальция

Врач-подолог Оксана Луцай уверяет, что ногти не могут указывать на дефицит кальция и вообще не имеют никакого отношения к нему.

Белые пятна на ногтях возникают из-за:

разделения или повреждения слоев кератина (ногти состоят именно из кератина, а не из кальция);

травмирования ногтей;

обгрызания ногтей;

ношения тесной обуви.

Миф №10. Беременным запрещено делать маникюр с покрытием

На самом деле, во время беременности можно делать маникюр, но перед родами покрытие нужно снять. Ведь цвет кожи конечностей и ногтей может свидетельствовать об изменениях в организме при острых состояниях.

Следовательно, врач сможет заметить это и быстро среагировать. Также рекомендуется срезать длину ногтей, чтобы они не мешали оксиметру измерять уровень насыщения крови кислородом.

Беременность — важный и ответственный период в жизни женщины. Ведь появляются сотни вопросов, связанных с уходом за собой в это время. Читай, каким должен быть уход за кожей во время беременности.

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