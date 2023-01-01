Прислушивайся к себе, а не к маркетологам — как беременным ухаживать за кожей и не отчаяться

Беременность — важный и ответственный период в жизни женщины. Вместе со счастьем появляются сотни вопросов, связанных с уходом за собой в это время.

Директор красоты и здоровья британского журнала Vogue Джессика Дайнер сама сейчас на восьмом месяце беременности. Она пообщалась с двумя специалистами по уходу за лицом Джастин Клюк и Сарой Чепмэн.

Читай, какие главные пять советов дали эксперты беременным по уходу за своей кожей.

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Только без паники

Поскольку запрещено проводить клинические испытания на беременных женщинах, большинство производителей косметических средств не могут назвать свои продукты безопасными для использования во время беременности.

Однако это вовсе не означает, что ты не можешь применять их. Действительно, если ты используешь средства по уходу за кожей ежедневно (а иногда и несколько раз в день), то есть определенный риск того, что некоторые ингредиенты этих продуктов будут накапливаться в организме и иметь негативные последствия для здоровья.

Однако любое косметическое средство перед появлением в магазинах проходит тестирование на безопасность. Если концентрация какого-либо ингредиента превышает норму, производитель обязан написать на упаковке все риски и возможные негативные эффекты, а также предупреждение о том, что этим средством не следует пользоваться беременным.

Мой лучший совет — не поддаваться страху или давлению маркетинга, который предлагает вам добавить сотни вещей в свой распорядок, если вы беременны.

Большинство реальных проблем безопасности касаются лекарств, а не косметики, — уверяет доктор Клюк.

Не разрушай свою beauty-рутину

Совершенно не стоит прекращать свою рутину ухода за кожей и разрабатывать полностью новую только потому, что ты беременна. Лучше попробуй понять, что нужно твоей коже сейчас.

Чепмэн объясняет, что у большинства женщин во время беременности либо появляется сыпь, либо кожа становится сухой.

Поэтому эксперт советует использовать всем беременным:

качественную гиалуроновую кислоту — для гидратации;

витамин С — для осветления кожи и контроля мелазмы и пигментации;

SPF — для защиты от солнца.

Мелазма часто обостряется во время беременности, и ежедневное применение солнцезащитного крема является лучшим способом смягчить это, — говорит Клюк.

Также для лучшего увлажнения следует использовать сыворотку с гиалуроновой кислотой и крем с глицерином и керамидами.

Если у тебя есть сыпь, то можно локально наносить салициловую кислоту 2% на пораженные участки. Впрочем, заметь, что нанесение этого средства в концентрациях свыше двух процентов на большую поверхность тела может быть рискованным.

Будь осторожна с ретинолом

Ретинолы, отпускаемые по рецепту, в частности третиноин, ретинальдегид и адапален, категорически запрещены во время беременности.

Хотя инкапсулированные формулы (например, ретинилпальмитаты) менее агрессивны. Их можно использовать в низкой дозе (до 1%). Это не окажет негативного влияния на здоровье.

Избегай эфирных масел

Специалисты рекомендуют беременным воздерживаться от использования эфирных масел, содержащихся в составе ароматерапевтических смесей для ванны и маслах для тела. Поскольку концентрированные масла всасываются в кровь, что гипотетически может быть проблемой.

Однако если ты применяешь масло для лица, которое ароматизировано эфирными маслами, то не волнуйся. В такой концентрации это ничем не будет угрожать.

Консультируйся с врачом

Если тебя что-то беспокоит или у тебя есть сомнения в своем уходе за кожей, лучше обратиться к врачу или акушерке и переспросить.

Разговор с экспертом в любом случае будет лучше, чем просмотр интернет-форумов. Ведь организм каждой женщины уникален.

— Если акне во время беременности прогрессирует, если остаются шрамы или следы, если высыпания не реагируют на безрецептурные средства и/или влияют на вашу самооценку и психическое здоровье, обратитесь к дерматологу или врачу общей практики, чтобы получить действительно правильное средство, — советует Клюк.

Кстати, украинцы только что пережили одну из самых долгожданных ночей и новогоднее застолье. Оно может негативно отразиться на общем самочувствии и отражении в зеркале. Узнай больше про уход за кожей во время рождественских праздников.

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