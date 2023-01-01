Дослухайся до себе, а не до маркетологів — як вагітним доглядати за шкірою та не впасти у відчай

Вагітність — важливий та відповідальний період у житті жінки. Разом зі щастям з’являються сотні питань, пов’язаних із доглядом за собою в цей час.

Директорка краси та здоров’я британського журналу Vogue Джессіка Дайнер сама зараз на восьмому місяці вагітності. Вона поспілкувалась з двома фахівчинями з догляду за обличчям Джастін Клюк та Сарою Чепмен.

Читай, які головні п’ять порад дали експертки вагітним щодо догляду за своєю шкірою.

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Оскільки заборонено проводити клінічні випробування на вагітних жінках, більшість виробників косметичних засобів не можуть назвати свої продукти безпечними для використання під час вагітності.

Однак це зовсім не означає, що ти не можеш їх застосовувати. Дійсно, якщо ти використовуєш засоби для догляду за шкірою щодня (а іноді й кілька разів на день), то є певний ризик того, що деякі інгредієнти цих продуктів накопичуватимуться в організмі та матимуть негативні наслідки для здоров’я.

Однак будь-який косметичний засіб перед появою в магазинах проходить тестування на безпеку. Якщо концентрація якогось інгредієнта перевищує норму, то виробник зобов’язаний написати на пакуванні всі ризики та можливі негативні ефекти, а також попередження про те, що цим засобом не варто користуватись вагітним.

Моя найкраща порада — не піддаватися страху чи тиску маркетингу, який пропонує вам додати сотні речей у свій розпорядок, якщо ви вагітні.

Більшість реальних проблем безпеки стосуються ліків, а не косметики, — запевняє докторка Клюк.

Не руйнуй свою beauty-рутину

Зовсім не варто припиняти свою рутину догляду за шкірою та розробляти повністю нову тільки через те, що ти вагітна. Краще спробуй зрозуміти, що потрібно твоїй шкірі зараз.

Чепмен пояснює, що у більшості жінок під час вагітності або з’являються висипання, або шкіра стає сухою.

Тож експертка радить використовувати всім вагітним:

якісну гіалуронову кислоту — для гідратації;

вітамін С — для освітлення шкіри та контролю мелазми й пігментації;

SPF — для захисту від сонця.

Мелазма часто загострюється під час вагітності, і щоденне застосування сонцезахисного крему є найкращим способом пом’якшити це, — каже Клюк.

Також для кращого зволоження варто використовувати сироватку з гіалуроновою кислотою та крем з гліцерином і керамідами.

Якщо в тебе є висипання, то можна локально наносити саліцилову кислоту 2% на уражені ділянки. Утім зауваж, що нанесення цього засобу в концентраціях понад два відсотки на велику поверхню тіла може бути ризикованим.

Будь обережною з ретинолом

Ретиноли, що відпускаються за рецептом, зокрема третиноїн, ретинальдегід і адапален, категорично заборонені під час вагітності.

Хоча інкапсульовані формули (наприклад, ретинілпальмітат) менш агресивні. Їх можна використовувати в низькій дозі (до 1%). Це не матиме негативного впливу на здоров’я.

Уникай ефірних олій

Фахівчині рекомендують вагітним утримуватись від використання ефірних олій, які є у складі ароматерапевтичних сумішей для ванни та оліях для тіла. Оскільки концентровані олії всмоктуються у кров, що гіпотетично може бути проблемою.

Однак якщо ти застосовуєш олійку для обличчя, яка ароматизована ефірними оліями, то не хвилюйся. У такій концентрації це нічим не загрожуватиме.

Консультуйся з лікарем

Якщо тебе щось непокоїть або ти маєш сумніви щодо свого догляду за шкірою, найкраще звернутись до лікаря чи акушерки та перепитати.

Розмова з експертом у будь-якому разі буде кращою, ніж перегляд інтернет-форумів. Адже організм кожної жінки унікальний.

— Якщо акне під час вагітності прогресує, якщо залишаються шрами або сліди, якщо висипання не реагують на безрецептурні засоби та/або впливають на вашу самооцінку й психічне здоров’я, тоді зверніться до дерматолога або лікаря загальної практики, щоб отримати дійсно правильний засіб, — радить Клюк.

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