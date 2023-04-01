Шкіра, нігті та волосся: розвінчання найпопулярніших міфів про догляд за собою

Догляд за шкірою, нігтями та волоссям — мабуть, теми, які чи не найбільше оповиті міфами та стереотипами. І якщо одні просто не мають ніякого сенсу, то інші можуть навіть загрожувати здоров’ю.

Тому важливо знати перевірену інформацію від лікарів та послуговуватись доказовою медициною, щоб ефективно доглядати за своїм тілом.

Видання LIGA.Life розібрала з експертами найпопулярніші міфи про здоров’я шкіри, нігтів та волосся.

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Міф №1. Жирна їжа робить шкіру жирною

Дерматологиня Катерина Бакіко каже, що насправді жирна їжа ніяк не впливає на жирність шкіри та не провокує розвиток акне.

Натомість наукові дослідження доводять, що молоко та продукти з високим глікемічним навантаженням (солодощі, випічка тощо) дійсно можуть погіршити стан шкіри у деяких людей. Однак не всім людям з акне потрібно дотримуватись дієти.

Міф №2. Мішки під очима виникають через втому та недосипання

Лікарка пояснює, що причина мішків та синців під очима може критись набагато глибше. Адже це може бути симптомом різних захворювань, наприклад, проблем з нирками, контактного дерматиту, розацеа тощо.

Також мішки під очима можуть виникати внаслідок старіння.

Міф №3. Декоративна косметика провокує старіння шкіри

Дійсно, якщо постійно наносити на обличчя важкий грим та не змивати його протягом тривалого часу (наприклад, лягати так спати), то такий макіяж може викликати подразнення чи сухість шкіри.

Але якщо правильно підібрати косметичні засоби та не ігнорувати очищення шкіри, то це не впливатиме на процес старіння.

Крім того, наразі вже більшість тональних кремів мають захист від ультрафіолетових променів сонця (SPF), що запобігає фотостарінню шкіри.

Міф №4. Якщо пити багато води, то шкіра буде зволоженою

Звісно, дотримуватись водного балансу необхідно для загального самопочуття та здоров’я. Але сухість шкіри виникає зазвичай не через це.

Вона може свідчити про дерматит, цукровий діабет, порушення роботи щитоподібної залози тощо. У такому разі, на жаль, просте пиття води не допоможе. Також важливо звертати увагу на догляд за шкірою.

Якщо людина вмивається милом, яке пересушує шкіру, постійно скрабує її та має сухе повітря в приміщенні, то шкіра сохне інтенсивніше, — зауважує лікарка.

Міф №5. Треба часто стригтись, щоб волосся швидше росло

Цей міф пов’язаний з тим, що на короткому волоссі ріст помітніший, ніж на довгому. Однак загалом волосся росте приблизно з однаковою швидкістю.

Волосся має свою швидкість росту, залежно від його типу та товщини, раси та віку людини. У середньому щомісяця здорове волосся росте на трішки більше ніж 1 см, — пояснює трихолог Кузьма Хобзей.

Міф №6. Лупа виникає через сухість шкіри голови

Зазвичай лупа виникає через себорейний дерматит — захворювання шкіри голови. Також це може бути проявом алергічного контактного та атопічного дерматитів, псоріазу, фолікулярного плоского лишаю та фолікуліту.

Кінець зими – початок весни — традиційний період загострення лупи. З часом вона зникне. Можна скористатись шампунем проти лупи, — радить лікар.

Однак є стани, коли потрібно звернутись до лікаря-трихолога:

запалення шкіри;

почервоніння;

висипи;

сильне випадіння волосся;

нестерпний свербіж.

Міф №7. Від стресу сивіють та лисіють

Ключовим фактором у процесі сивіння та облисіння відіграє все-таки генетика. Люди, схильні до цих станів, під дією стресу дійсно матимуть такі наслідки.

Але якщо в родині людини ніхто не лисіє та передчасно не сивіє, то стрес може вдарити по інших органах та системах організму.

Міф №8. Сушити волосся феном шкідливо

Завдяки тому, що фен спрямовує струмінь повітря на волосся, лусочки на поверхні волосинок рівномірно прилягають.

Відтак волосся має доглянутий та блискучий вигляд. А от сушіння волосся природним шляхом тільки збільшує його ламкість.

До того ж волога шкіра голови — сприятливий клімат для розмноження грибка, а відповідно — розвитку себореї. Тож краще сушити волосся феном, — додає Хобзей.

Міф №9. Білі плями на нігтях — це дефіцит кальцію

Лікарка-подолог Оксана Луцай запевняє, що нігті не можуть вказувати на дефіцит кальцію та взагалі не мають ніякого стосунку до нього.

Білі плями на нігтях виникають через:

розділення чи пошкодження шарів кератину (нігті складаються саме з кератину, а не з кальцію);

травмування нігтів;

обгризання нігтів;

носіння тісного взуття.

Міф №10. Вагітним заборонено робити манікюр з покриттям

Насправді під час вагітності можна робити манікюр, але перед пологами покриття потрібно зняти. Адже колір шкіри кінцівок та нігтів може свідчити про зміни в організмі у разі гострих станів.

Відтак лікар зможе помітити це та швидко зреагувати. Також рекомендовано зрізати довжину нігтів, щоб вони не заважали оксиметру вимірювати рівень насичення крові киснем.

Вагітність — важливий та відповідальний період у житті жінки. Адже з’являються сотні питань, пов’язаних із доглядом за собою в цей час. Читай, яким має бути догляд за шкірою під час вагітності.

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