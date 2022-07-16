Более миллиона долларов для переселенцев! Как криптобиржа Binance поддерживает украинцев

Весь демократический и прогрессивный мир продолжает поддерживать Украину и ее граждан. Теперь женщины со статусом внутренне перемещенных лиц смогут получить финансовую помощь от одной из крупнейших мировых криптобирж — Binance.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. Читай, как получить дополнительные выплаты.

Кто именно может получить помощь от Binance

По условиям программы, помощь предоставляется женщинам старше 18 лет, которые имеют статус ВПЛ и временно проживают в приютах в Киевской и Львовской областей.

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Сколько денег смогут получить ВПЛ

Переселенки смогут в течение трех месяцев получать по $75 на свой криптокошелек, а затем вывести их на банковскую карту. В общей сложности на помощь украинским беженцам Binance выделила $1,2 млн.

Это одно из самых больших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины, — отмечают в министерстве.

Как принять участие в программе

Украинки со статусом ВПЛ могут получить помощь, сделав следующие шаги:

Пройти верификацию в одном из фондов: Rotary Club Kyiv International, Паляниця или iSans. Подать заявку на [email protected] Получить выплаты.

Пилотный проект ранее запущен во Львовской области, и уже 1 000 человек получили деньги.

Как сообщает Минцифры, до этого Binance произвела выплаты более 1 700 украинцам, вынужденно выехавшим в ЕС, и в целом передала $10 млн для поддержки ВПЛ. В планах криптобиржи помочь 5000 переселенцам.

Кроме того, с 24 февраля компания вводит и ужесточает санкции против РФ.

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