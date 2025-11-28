Жилье за ​​счет государства: стартует выплата 2 миллиона гривен для переселенцев

Уже с 1 декабря в Украине стартует новый этап программы єВідновлення, ориентированный на внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Государство предлагает ваучер номиналом 2 млн грн на жилье для ВПЛ без необходимости предоставлять документы о разрушении имущества.

О деталях запуска сообщили в Министерстве развития общин и территорий по итогам совещания с регионами.

Ваучер на жилье для ВПЛ: что известно

Ключевой особенностью обновленной программы стал отказ от бюрократических преград, которые ранее делали невозможным участие жителей ТОТ.

Как объяснили в ведомстве, от заявителей не будут требовать подтверждения права собственности на недвижимость, оставшуюся в оккупации, или справок о ее повреждении или уничтожении. Главное требование — указать информацию об этом жилье в заявке.

Если все критерии будут соблюдены, человек получит ваучер на 2 миллиона гривен для покупки новой квартиры или дома на подконтрольной территории Украины.

Кто сможет подать заявку первым

На начальном этапе, который стартует в это воскресенье, круг получателей будет ограниченным. Воспользоваться возможностью смогут только переселенцы с оккупированных территорий, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Кроме льготной категории, действуют и имущественные ограничения. Помощь предоставляется только тем семьям, у которых нет собственного жилья на подконтрольной территории и которые ранее не получали государственной жилищной поддержки.

Проверка этих данных будет происходить автоматически через государственные реестры.

Как получить ваучер на жилье для ВПЛ

Прием обращений начинается через мобильное приложение Дія, а со временем функционал станет доступным в ЦНАПах и через нотариусов. Рассматривать заявки будут специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления по месту фактического проживания переселенца.

Именно готовность комиссий на местах вызывает наибольшее беспокойство в министерстве. По словам заместителя министра Натальи Козловской, по состоянию на сегодня такие органы заработали лишь в 541 общине из более тысячи необходимых.

Если в Одесской, Ровенской, Херсонской и Житомирской областях процесс настроен хорошо, то Киев, Днепропетровская и Ивано-Франковская область пока плетутся в хвосте в подготовке.

Чиновники подчеркивают, что комиссии должны быть готовы к работе с первого дня зимы, ведь от их оперативности зависит, как быстро люди смогут получить средства на новые дома.

Обучение для общин по работе с обновленным Реестром поврежденного и уничтоженного имущества проведут уже на этой неделе.

