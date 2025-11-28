Для тебя Новости

Жилье за ​​счет государства: стартует выплата 2 миллиона гривен для переселенцев

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 ноября 2025, 15:22 3 мин.
Жилье за ​​счет государства: стартует выплата 2 миллиона гривен для переселенцев
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь