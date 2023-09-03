Не дамо забути! У Копенгагені проходить виставка щоденників українських митців

Налякані діти, загиблі рідні та руїни. Як зображають російсько-українську війну митці, можна побачити на виставці в Копенгагені. Назва Відважні свідчити. Щоденники української війни. Організатори закликають європейців не забувати, скільки лиха принесла Росія на українську землю.

Усе це задокументовані щоденники українських художників, письменників, музикантів та режисерів. Особисті та гіркі моменти кривавої війни Росії нині зафіксовані на стінах галереї у данській столиці. Мета — не дати європейцям забувати війну Росії проти України.

Звісно, данці добре знають про війну в Україні. Але переважно бачать картинку через новини. Не сприймають війну через людей та їхній історії.

На цьому наголошує заступниця директора Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький Арсенал Ольга Жук.

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Серед інших тут роботи української фотографині — Гери Артемової. Її серія Щоденник війни — це фото, погруповані у пари. Частина їх присвячена життю в евакуації на Черкащині, інша — поверненню авторки до Києва.

Тут щоденники у різних форматах — від руки, у цифровому форматі, фото та відеоінсталяції. Усі про особистий досвід митців: біль і страх. Головне — передати іноземцям всю палітру емоцій та втрат, які відчувають українці. Виставка триватиме у Копенгагені в Українському домі до 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про виставку Хліб війни, про що вона та яку має мету.

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