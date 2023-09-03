Світ

Не дамо забути! У Копенгагені проходить виставка щоденників українських митців

Наталія Луценко, Журналістка програми Факти ICTV 03 Вересня 2023, 20:00

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Виставка у Копенгагені

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