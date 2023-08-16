Україна

Фото, що допомагають дітям та військовим. Виставка Хліб війни: про що вона та яку мету має

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 16 Серпня 2023, 21:00

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Хліб війни

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