Фото, що допомагають дітям та військовим. Виставка Хліб війни: про що вона та яку мету має

Окрім боротьби з окупантом на фронті, українці поширюють нашу культуру за межами рідної країни, аби так чи інакше розповісти світовій спільноті про те, що зараз переживає кожен та кожна з нас.

Сучасну історію українського хліба, який просто зараз намагається знищити Росія, показали у першій в Україні благодійній галереї сучасного мистецтва Art Ukraine Gallery. Виставка називається Хліб війни, серед авторів — фотограф Ігор Гайдай.

В майбутньому ці фотографії допоможуть у лікуванні українських воїнів та дітей, постраждалих від російської агресії. Як саме — розповідаємо далі.

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Голод у Маріуполі, розбиті зернові сховища з уламками снарядів та пшеничні поля з воронками від снарядів — ці історії Ігор Гайдай вмістив у трьох роботах: велетенські хлібини, обпечені до чорна.

Кураторка Art Ukraine Gallery Наталія Заболотна розповідає, що в їхньому благодійному просторі зібрані роботи сучасних українських митців. Все, що тут зібрано — продається.

Половину зібраних коштів планують передати на лікування поранених дітей та військовим, які на фронті втратили слух.

Ігор Гайдай каже: окрім рефлексії над побаченим та пережитим, ці фото також допоможуть українським дітям та бійцям.

Фото — це теж зброя! Як фотографи можуть робити свій вклад у перемогу України, ми розповідали в іншому матеріалі.

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