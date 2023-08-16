Фото, помогающие детям и военным. Выставка Хлеб войны: о чем она и какую цель имеет

Кроме борьбы с оккупантом на фронте, украинцы распространяют нашу культуру за пределами родной страны, чтобы так или иначе рассказать мировому сообществу, что сейчас переживает каждый из нас.

Современную историю украинского хлеба, который сейчас пытается уничтожить Россия, показали в первой в Украине благотворительной галерее современного искусства Art Ukraine Gallery. Выставка называется Хлеб войны, среди авторов — фотограф Игорь Гайдай.

В будущем эти фотографии помогут в лечении воинов и детей, пострадавших от российской агрессии. Как именно — рассказываем дальше.

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Голод в Мариуполе, разбитые зерновые хранилища с осколками снарядов и пшеничные поля с воронками от снарядов — эти истории Игорь Гайдай поместил в трех работах: гигантские хлеба, обожженные до черна.

Куратор Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная рассказывает, что в их благотворительном пространстве собраны работы современных украинских художников. Все, что здесь собрано, продается.

Половину собранных средств планируют передать на лечение раненых детей и военнослужащих, потерявших слух на фронте.

Игорь Гайдай говорит: кроме рефлексии над увиденным и пережитым, эти фото также помогут украинским детям и бойцам.

Фото — это тоже оружие! Как фотографы могут вносить свой вклад в победу Украины, мы рассказывали в другом материале.

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