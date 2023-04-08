Это тоже оружие! Как фотографии Дмитрия Козацкого вносят свой вклад в победу

Во Львов в медицинский центр Незламні приехал Дмитрий Козацкий с позывным Орест. Именно его фотографии облетели весь мир и показали, как оборонялись защитники Мариуполя на заводе Азовсталь.

На одной из самых известных его работ — он сам в лучах света, что пробивается сквозь разрушенный потолок предприятия. После того как фотограф успел ее сделать, ему с собратьями пришлось по приказу покинуть завод. Так Дмитрий и попал в российский плен.

Я горжусь, что сделал эти фотографии. Но хочу подчеркнуть, что в первую очередь они стали известны не благодаря тому, что они очень красивы, а благодаря мужеству защитников Мариуполя.

Сейчас он снова рядом с собратьями, но не с автоматом, а с фотоаппаратом в руках. В медицинском центре Незламні Дмитрий встретился с 20-летним Русланом, который стал одним из новых героев его фотографий.

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Руслан в свое время покинул учебу в университете, чтобы защищать Родину. Сначала воевал в Киевской области, а затем — на Донецком направлении. Там и получил ранение.

Идею с фотосессией молодой человек поддержал. Говорит, что это хорошая мотивация для бойцов, которые пока не могут осознать свои травмы.

То, что его земляк устраивает фотосессию, узнал и Николай. Поэтому решил познакомиться с Дмитрием и сделать несколько жизнеутверждающих фотографий. Сам мужчина с первых дней полномасштабной войны был мобилизован и воевал на Востоке Украины, а 20 февраля получил ранение.

Показать последствия войны, увечья военных из-за агрессии России для Дмитрия было делом чести. Поэтому снял каждого из защитников, которые, несмотря на потерянные конечности, продолжают жить и мечтают вернуться на фронт.

Дмитрий уверен, что фотография сейчас — это тоже оружие. Они могут лечить или дарить надежду. Поэтому сделанные фотографии уже скоро украсят стены медицинского центра.

Но не всем художникам уже удастся увидеть, как влияют на людей их работы, ведь их жизнь забрали россияне. Читай, как в Ковеле открыли фотовыставку в память о погибшем Максиме Бурде.

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