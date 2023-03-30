Небесный фотограф: в Ковеле открыли фотовыставку в память о погибшем Максиме Бурде

Война забирает лучших — и это самый ценный ресурс, который есть у страны. Нам следует помнить каждую жертву российской войны и чтить память тех, кто отдал собственную жизнь за Украину.

14 марта президент Украины посмертно наградил Максима Бурду орденом За мужество III степени. Он мечтал стать самым известным в мире фотографом. Но с первых дней войны добровольцем отправился защищать Украину.

25-летний Максим Бурда, известный в Ковеле свадебный фотограф, стал искусным оператором беспилотника одной из штурмовых бригад. Но и на фронте ни на миг не бросил свое любимое дело. Снимал собратьев, армейскую жизнь и все, что происходило вокруг.

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После победы он мечтал о первой собственной выставке военных фотографий, но 26 января погиб под Бахмутом. Выставку таки открыли — в память о мужественном защитнике — Небесный фотограф.

Выставка Небесный фотограф в Ковеле

Еще до начала открытия авторской фотовыставки в небольшой галерее искусств Ковеля стало очень людно. Каждый пришедший замирал перед фотографиями, а из глаз струились слезы.

Мама погибшего военного Ирина Максимук признается: сын готовился к войне.

Всегда говорил, что пойдет на войну. Он знал, что она произойдет, — говорит она.

Защищать свою страну от оккупантов он рвался еще в 2014 году, но тогда был слишком мал. Потом присоединился к рядам терробороны. А уже после большого вторжения был в ВСУ. В составе третьей отдельной штурмовой бригады умело руководил беспилотниками, был глазами артиллерии и завел в ад многих россиян. Под Бахмутом воевал с начала января.

Опасность подстерегала отовсюду, в воздухе стоял запах смерти. Но Максим фотографировал — все и везде — собратьев, армейский быт, изувеченные оккупантами города и села. Снимки выкладывал в свой Telegram-канал.

Их публиковали даже на официальных страницах Вооруженных сил Украины.

Но с каждым днем людей на фотографиях становилось все меньше, как и ярких цветов. За неделю до гибели парень отправил своей девушке все, что снял.

Максим погиб 26 января. Мечту мужественного защитника, искреннего, доброго и жизнерадостного человека, осуществили его родственники и друзья. Среди нескольких тысяч фотографий выбрали полторы сотни лучших.

Теперь это еще одна возможность рассказать о буднях украинских военных и увидеть, какой ценой им дается наша победа.

Выставка в родном городе фотографа будет действовать месяц, дальше работы будут выставляться в Острожской академии, где Максим учился на журналиста. Потом — во Львове и в Соединенных Штатах Америки.

Еще один военный, который отдал свою жизнь ради нас с тобой, — Денис Кирилюк. О 80 боевых вылетах и работе в ВСУ читай в материале.

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