Не дадим забыть! В Копенгагене проходит выставка ежедневников украинских художников

Напуганные дети, погибшие родные и развалины. Как изображают российско-украинскую войну художники, можно увидеть на выставке в Копенгагене. Название Відважні свідчити. Щоденники української війни (Те, кто отважился давать показания. Дневники украинской войны). Организаторы призывают европейцев не забывать, сколько бед принесла Россия на украинскую землю.

Все это задокументированные дневники украинских художников, писателей, музыкантов и режиссеров. Личные и горькие моменты кровавой войны России зафиксированы на стенах галереи в датской столице. Цель — не дать европейцам забывать войну России против Украины.

Конечно, датчане хорошо знают о войне в Украине. Но преимущественно видят картинку через новости. Не воспринимают войну через людей и их истории, — рассказывает заместитель директора Национального культурно-художественного и музейного комплекса Художественный Арсенал Ольга Жук.

Среди других здесь работы украинского фотографа — Геры Артемовой. Ее серия Дневник войны — это фото, сгруппированные в пары. Часть их посвящена жизни в эвакуации в Черкасской области, другая — возвращению автора в Киев.

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Здесь дневники в разных форматах — от руки, в цифровом формате, фото и видеоинсталляции. Все о личном опыте художников: боль и страх. Главное — передать иностранцам всю палитру эмоций и потерь, которые испытывают украинцы. Выставка продлится в Копенгагене в Украинском доме до 1 октября.

Напомним, ранее мы рассказывали о выставке Хлеб войны, о чем она и какую имеет цель.

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