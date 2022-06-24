Четыре месяца полномасштабной войны с Россией. Как закалялась украинская нация

За эти четыре месяца мы очень часто говорили о том, как полномасштабная война изменила нас. Украинцы начали быть более отзывчивыми к нуждам других, болезненнее воспринимать потерю, казалось, совсем незнакомого человека, волонтерить, говорить правду миру и, несмотря на все адские испытания, продолжать бороться.

Однако стоит посмотреть на тех, ради кого мы ежедневно просыпаемся и идем каждый на свой бой — на украинских детей. У них в душе давно живет то, что удивляет и восхищает весь мир, у них в сердцах теплится любовь к Родине и сила духа, не дающая сломаться.

Так как можно сомневаться во взрослых, если все были такими же маленькими храбрецами? Просто ужасная кровопролитная война за свое существование дала каждому шанс стать собой и обрести в собственном сердце дух, что тело рвет к бою.

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Вікна собрали самые памятные моменты четырех месяцев полномасштабной войны, чтобы вспомнить, как мы начали идти к победе и почему уже никогда не остановимся в борьбе за свободу.

Самые памятные события четырех месяцев полномасштабной войны

Утро 24 февраля перевернуло весь внутренний мир людей и внешний мир политики. Агрессор показал свое лицо и начал полномасштабное вторжение.

Шли звонки от родных и близких со словами: “Началось”. Прямо пропорционально количеству сообщений в телефоне на территории Украины появлялись российские оккупационные войска.

Первые часы уходят на аккумуляцию сознания и создание плана действий. Тревожно и непонятно, что будет в следующую минуту. Оккупанты тем временем еще уверены, что это легкая прогулка на три дня. Мировые компании массово уходят с рынка России, вводятся катастрофические для РФ санкции.

Российские войска пытаются захватить остров Змеиный и предлагают украинским защитникам сдаться, на что слышат исчерпывающий ответ и четко заданный курс. Россияне еще не знают, что они будут следовать ему более расторопно, чем приказам своего руководства.

14 апреля российский военный корабль совершает свое последнее путешествие на дно Черного моря, как и предполагали украинские военные.

Вслед за ним идут и все планы оккупантов уже к концу марта, а 1 апреля российские войска с огромными потерями отступают из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

В первые дни апреля миру открывается ужасная правда о том, кто на самом деле скрывался за маской “спасателя” из РФ. Все первые полосы занимают фото убитых оккупантами мирных людей из Бучи, Ирпеня, Бородянки и других освобожденных населенных пунктов.

8 апреля россияне бьют по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате чего погибли более 50 человек.

Позже семь стран признают действия России на территории Украины геноцидом. Увиденное на фотографиях побуждает мировых лидеров пересмотреть свое отношение к войне и пойти на решительные действия.

26 апреля начинает работу первое заседание международной группы, состоящее из более 40 стран, на американской авиабазе Рамштайн для помощи Украине.

9 мая президент США Джо Байден идет на значимый шаг и подписывает закон о лэнд-лизе. Последний раз такое событие случалось в американской истории только во времена Второй мировой войны.

Вместе с тем украинцы продолжают борьбу на культурном фронте. В столицу приезжают участники легендарной группы U2 и выступают вместе с Антителами.

Позже солист украинской группы Тарас Тополя записывает общую песню со звездой мирового масштаба Эдом Шираном.

14 мая Украина одерживает долгожданную и точно не первую в этот период своей истории победу. Правда, в песенном конкурсе Евровидение.

Позже кубок и розовую панаму победителя продает на аукционе украинский ведущий и благотворитель Сергей Притула.

Kalush Orchestra с песней Stefania приносит в европейское пространство украинскую музыкальную культуру и болезненные вопросы — необходимость спасения защитников Азовстали.

17 мая украинских воинов после 83-дневной борьбы в полном враждебном окружении без дополнительных боеприпасов, воды, пищи и медикаментов, наконец, эвакуируют. К сожалению, на подконтрольную оккупантам территорию. Защитники из Азовстали попадают в плен, который длится до сих пор уже почти полтора месяца.

Однако правосудие берет свое и настигает захватчиков. 23 мая Соломенский районный суд Киева вынес первый приговор “виновный” российскому военному преступнику, расстрелявшему безоружного мирного жителя.

Украинское общество все меньше стремится слышать о “русском мире” и его пережитках, поэтому 19 июня Верховная Рада запретила использование российской музыки в медиа и общественном пространстве.

Западный мир, в свою очередь, становится все ближе для Украины. Сначала 27 марта в дружной Польше проходит концерт Save Ukraine — #StopWar. Позже голливудская звезда Анджелина Джоли посещает Львов и очаровывает всех своей добротой.

Сама актриса выражает восхищение украинцами и детьми, которым уже пришлось увидеть настоящую войну своими глазами.

Примеру Джоли следует и Бен Стиллер, который сначала посетил Львов 19 июня, а затем заехал увидеть своими глазами масштабы разрушений в Ирпене и пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Звезды со всего мира продолжают выражать свою поддержку Украине и собирать средства для помощи. Не отстают и украинцы, продолжая творить новую историю волонтерства в нашем государстве.

21 июня происходит еще один исторический сдвиг и Украина ратифицирует Стамбульскую конвенцию, призванную защищать права женщин.

23 июня становится особенным днем нашей истории. Европарламент принял резолюцию о том, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Европейский парламент поддержал это решение — Украина получила статус кандидата в члены ЕС.

Числа четырех месяцев полномасштабной войны

2880 часов длится борьба украинцев за независимость.

длится борьба украинцев за независимость. 120 суток продолжается закаливание украинской нации огнем и мечом.

продолжается закаливание украинской нации огнем и мечом. 34 530 ликвидированных оккупантов.

ликвидированных оккупантов. 425 воздушных тревог услышал Киев.

воздушных тревог услышал Киев. 83 дня продолжается самая длинная тревога в Луганской области.

продолжается самая длинная тревога в Луганской области. На $103,9 млрд понесла убытки экономики Украины от повреждения жилищного фонда и инфраструктуры.

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составляют косвенные потери сельского хозяйства. 3,7 млрд грн собрал благотворительный фонд Повернись живим в период с 24 февраля по 24 июня.

грн собрал благотворительный фонд Повернись живим в период с 24 февраля по 24 июня. 151 новый Герой Украины появился официально за четыре месяца.

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украинских граждан оккупанты депортировали на территорию РФ. 324 детских жизни забрали российские войска.

Самые большие друзья Украины

Согласно исследованию Forbes, одними из самых больших друзей для Украины стали именно Польша и США по количеству помощи. Кроме того, значительную поддержку отметил украинский народ от Великобритании.

Эстония, Латвия, Канада, Литва, Словакия, Чехия, Португалия также вошли в первую десятку стран, наиболее помогающих Украине и оказывающих значительную поддержку в этой непростой борьбе за демократию, независимость и счастливое будущее нашей Родины и всего цивилизованного мира.

Напомним, ранее мы рассказывали, что означает для Украины получение статуса кандидата на членство в ЕС и почему это исторический перелом для Европы.

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