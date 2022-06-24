Чотири місяці повномасштабної війни з Росією. Як гартувалась українська нація

За ці чотири місяці ми дуже часто говорили про те, наскільки повномасштабна війна змінила нас. Українці почали бути більш чуйними до потреб інших, болісніше сприймати втрату, здавалося, зовсім незнайомої людини, волонтерити, говорити правду світу та попри всі пекельні випробування продовжувати боротись.

Однак варто подивитись на тих, заради кого ми щодня прокидаємось та йдемо кожен на свій бій — на українських дітей. У них у душі давно живе те, що дивує та захоплює увесь світ, у них у серцях жевріє любов до Батьківщини та міць духу, що не дає зламатись.

Тож як можна сумніватись у дорослих, коли усі були такими ж маленькими сміливцями? Просто жахлива кровопролитна війна за своє існування дала кожному шанс стати собою та віднайти у власному серці той дух, що тіло рве до бою.

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Вікна зібрали найбільш пам’ятні моменти чотирьох місяців повномасштабної війни, щоб згадати, як ми почали йти до перемоги та чому вже ніколи не зупинимось у боротьбі за свободу.

Найбільш пам’ятні події чотирьох місяців повномасштабної війни

Ранок 24 лютого перевернув увесь внутрішній світ людей та зовнішній світ політики. Агресор показав своє обличчя та розпочав повномасштабне вторгнення.

Йшли дзвінки від рідних та близьких зі словами: “Почалось”. Прямо пропорційно кількості повідомлень в телефоні на території України з’явилися російські окупаційні війська.

Перші години йдуть на акумуляцію свідомості та створення плану дій. Тривожно і незрозуміло, що буде наступної хвилини. Окупанти тим часом ще впевнені, що це легка прогулянка на три дні. Світові компанії масово йдуть із ринку Росії, запроваджуються катастрофічні для РФ санкції.

Загарбники намагаються захопити острів Зміїний і пропонують українським захисникам здатися, на що чують вичерпну відповідь і чітко заданий курс. Росіяни ще не знають, що вони будуть його дотримуватись більш вправно, ніж наказів свого керівництва.

14 квітня російський воєнний корабель здійснює свою останню подорож на дно Чорного моря, як і передбачали українські військові.

За ним ідуть і всі плани окупантів уже під кінець березня, а 1 квітня російські війська з величезними втратами відступають з Київської, Чернігівської та Сумської областей.

У перші дні квітня світу відкривається жахлива правда про те, хто насправді ховався за маскою “рятувальника” з РФ. Усі перші шпальти займають фото вбитих окупантами мирних людей з Бучі, Ірпеня, Бородянки та інших звільнених населених пунктів.

8 квітня росіяни б’ють по залізничному вокзалу у Краматорську, внаслідок чого загинуло понад 50 осіб.

Пізніше сім країн визнають дії Росії на території України геноцидом. Побачене на світлинах спонукає світових лідерів переглянути своє ставлення до війни та піти на рішучі дії.

26 квітня розпочинає роботу перше засідання міжнародної групи, що складається з більш ніж 40 країн, на американській авіабазі Рамштайн для допомоги Україні.

9 травня президент США Джо Байден іде на історичний крок і підписує закон про ленд-ліз. Востаннє така подія траплялася в американській історії лише за часів Другої світової війни.

Водночас українці продовжують боротьбу і на культурному фронті. До столиці приїжджають учасники легендарного гурту U2 та виступають разом з Антитілами.

Пізніше соліст українського гурту Тарас Тополя записує спільну пісню із зіркою світового масштабу Едом Шираном.

14 травня Україна отримує довгоочікувану і точно не першу у цей період своєї історії перемогу. Щоправда, у пісенному конкурсі Євробачення.

Пізніше кубок та рожеву панаму переможця продає на аукціоні український ведучий та благодійник Сергій Притула.

Kalush Orchestra з піснею Stefania приносить у європейський простір українську музичну культуру та болісні питання — необхідність порятунку захисників Азовсталі.

17 травня українських воїнів після 83-денної боротьби в повному ворожому оточенні без додаткових боєприпасів, води, їжі та медикаментів, нарешті евакуюють. Проте, на жаль, на підконтрольну окупантам територію. Захисники з Азовсталі потрапляють у полон, який триває вже майже півтора місяця.

Однак правосуддя бере своє і наздоганяє загарбників. 23 травня Солом’янський районний суд Києва виніс перший вирок “винний” російському воєнному злочинцю, який розстріляв беззбройного мирного жителя.

Українське суспільство все менше прагне чути про “руський мир” та його пережитки, тому 19 червня Верховна Рада заборонила використання російської музики в медіа та громадському просторі.

Західний світ, своєю чергою, стає дедалі ближчим для України. Спочатку 27 березня у дружній Польщі проходить концерт Save Ukraine — #StopWar. Пізніше голлівудська зірка Анджеліна Джолі навідується до Львова та чарує усіх своєю добротою.

Сама акторка висловлює захоплення українцями та дітьми, яким уже довелось побачити справжню війну на власні очі. Приклад Джолі наслідує і Бен Стіллер, який спочатку відвідує Львів 19 червня, а потім їде побачити на власні очі масштаби руйнувань в Ірпені та поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським.

Зірки з усього світу продовжують висловлювати свою підтримку Україні та збирати кошти на допомогу. Не відстають і українці, продовжуючи звершувати нову історію волонтерства у нашій державі.

21 червня відбувається ще одне історичне зрушення й Україна ратифікує Стамбульську конвенцію, що покликана захищати права жінок.

23 червня стає особливим днем у нашій історії. Європарламент ухвалив резолюцію про те, щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Європейський парламент підтримав це рішення — Україна отримала статус кандидата в члени ЄС.

Цифри чотирьох місяців повномасштабної війни

2880 годин триває боротьба українців за незалежність.

120 діб продовжується гартування української нації вогнем і мечем.

34 530 ліквідованих окупантів.

425 повітряних тривог почув Київ.

83 дні триває найдовша тривога в Україні у Луганській області.

На $103,9 млрд зазнала збитків економіки Україна від пошкодження житлового фонду та інфраструктури.

$23,3 млрд становлять непрямі втрати сільського господарства.

3,7 млрд грн зібрав благодійний фонд Повернись живим у період з 24 лютого по 24 червня.

151 новий Герой України з’явився офіційно за чотири місяці.

8 млн українців стали внутрішньо-переміщеними особами.

6,5 млн українців стали біженцями та були змушені виїхати з України.

1,2 млн українських громадян окупанти депортували на територію РФ.

324 дитячі життя забрали російські війська.

Найбільші друзі України

Згідно з дослідженням Forbes, одними з найбільших друзів для України стали саме Польща та США за кількістю допомоги. Крім того, значну підтримку зауважив український народ від Великої Британії.

Естонія, Латвія, Канада, Литва, Словаччина, Чехія, Португалія також увійшли у першу десятку країн, які найбільше допомагають Україні та виявляють значну підтримку у цій непростій боротьбі за демократію, незалежність та щасливе майбутнє нашої Батьківщини та всього цивілізованого світу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що означає для України отримання статусу кандидата на членство в ЄС та чому це історичний перелом для Європи.

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