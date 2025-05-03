Люди помирали у камері… Морпіх Санич про російський полон та підтримку бійців

Про полон, травми та мотивацію жити розповів боєць, який проходить реабілітацію у центрі Recovery. Боєць втратив 40 кг ваги та ледь вижив, пережив катування, однак не здався і бореться, аби відновити своє здоров’я.

Витримав три роки у полоні: історія морпіха Санича

Санич — головний сержант взводу снайперів 36-ї бригади морської піхоти. Чоловік три роки провів у російському полоні. За наказом згори вийшов з Азовсталі у полон. Ділиться, що у полоні росіяни катували навіть за одне українське слово.

Коли бійці виходили у російський полон, і подумати не могли, наскільки буде важко. Щодня ворожі наглядачі казали бійцям, що РФ захоплює Львів, як підуть на Польщу, що вони всіх перемогли.

Ніхто не очікував, що так довго буде, і що буде так тяжко. 5 лютого був обмін, мене поміняли. Це було так неочікувано, до останнього. Не знав навіть, куди я їду. Ми були в повному інформаційному вакуумі, ізоляції.

Санич додає, що він весь час був у Мордовії, та не знав цього. Фото до та після полону — моторошні. Він сильно схуд, втратив м’язову масу та змарнів. Сил триматися і не здаватися давала віра в рідних, у те, що на нього чекають удома, а також підтримка бійців одне одного.

Ми намагалися підтримувати одне одного, як тільки могли! У нас були навіть такі випадки, що люди помирали у камері. Думали, що після цього щось зміниться, а нічого не змінювалося. Стояли, терпіли…

Нині боєць проходить відновлення на Черкащині. Тут він виконує фізичні вправи, проходить сеанси з психологом. Ділиться, що нині йому стало трохи спокійніше, завдяки роботі з психологом. Спершу після повернення з полону він боявся просинатися, бо думав, що свобода йому лише сниться.

Раніше ми розповідали про бойового медика, який має два Золотих хрести.

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