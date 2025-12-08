Чи можна їздити з протермінованими правами: що говорить законодавство України

За умови продовження воєнного стану в Україні, водії зможуть безпечно їздити дорогами з протермінованими правами. Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ (МВС) України, посилаючись на чинне законодавство, що діє з початку повномасштабного вторгнення — деталі читай у матеріалі.

Чи можна їздити з протермінованими правами — відповідь МВС

Згідно з роз’ясненнями МВС, в період стану війни, що продовжує діяти на всій території України, водії можуть їздити з протермінованими правами. Це стосується як постійних, так і тимчасових прав. Якщо термін тимчасового посвідчення закінчився під час воєнного стану, водій може продовжувати керувати транспортним засобом без обмежень.

Посвідчення водія, термін дії якого закінчився в період воєнного стану, продовжує діяти на всій території України,

— зазначають в МВС.

Це правило спрямоване на спрощення бюрократичних процедур у складних умовах, але не є безстроковим — обмін документів стане обов’язковим після скасування воєнного стану.

Водночас, для виїзду за кордон з такими документами правила суворіші: країни ЄС чи інші держави можуть не визнавати протерміновані права, тож рекомендується перевіряти вимоги конкретної країни заздалегідь. Щодо штрафів: під час стану війни за їзду з протермінованими правами санкції не застосовуються.

Читати на тему Тепер не поганяєш: в Україні планують ввести штрафні бали для водіїв Уряд планує ввести штрафні бали для водіїв.

Обміняти протерміновані права можна вже зараз, якщо є у тебе особисто така можливість. Процедура доступна в сервісних центрах МВС або онлайн через Електронний кабінет водія.

Для обміну знадобляться медична довідка, фото та заява. У 2026 році, якщо воєнний стан триватиме, правило про продовження дії документів залишиться актуальним, але МВС радить не зволікати з оновленням, аби уникнути проблем після нормалізації ситуації.

Такі послаблення — це тимчасовий захід для підтримки мобільності громадян під час війни.

Раніше ми писали, скільки коштує здати на права в Україні — читай у матеріалі актуальну інформацію.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!