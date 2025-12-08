Можно ли ездить с просроченными правами: что говорит законодательство Украины

При продолжении военного положения в Украине, водители смогут безопасно ездить по дорогам с просроченными правами. Об этом сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) Украины, ссылаясь на действующее законодательство, действующее с начала полномасштабного вторжения — детали читай в материале.

Можно ли ездить с просроченными правами — ответ МВД

Согласно разъяснениям МВД, в период состояния войны, продолжающей действовать на всей территории Украины, водители могут ездить с просроченными правами. Это касается как постоянных, так и временных прав. Если срок временного удостоверения истек во время военного положения, водитель может продолжать управлять транспортным средством без ограничений.

Водительское удостоверение, срок действия которого истек в период военного положения, продолжает действовать на всей территории Украины,

— отмечают в МВД.

Это правило направлено на упрощение бюрократических процедур в сложных условиях, но не бессрочно — обмен документов станет обязательным после отмены военного положения.

В то же время, для выезда за границу с такими документами правила более строги: страны ЕС или другие государства могут не признавать просроченные права, поэтому рекомендуется проверять требования конкретной страны заранее. Относительно штрафов: во время войны за езду с просроченными правами санкции не применяются.

Обменять просроченные права можно уже сейчас, если у тебя есть лично такая возможность. Процедура доступна в сервисных центрах МВД или через Интернет через кабинет водителя.

Для обмена понадобятся медицинская справка, фото и заявление. В 2026 году, если военное положение будет продолжаться, правило о продолжении действия документов останется актуальным, но МВД советует не медлить с обновлением во избежание проблем после нормализации ситуации.

Такие послабления — это временная мера для поддержки мобильности граждан во время войны.

