Стиль жизни Авто

Теперь не погоняешь: в Украине планируют ввести штрафные баллы для водителей

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 09 октября 2025, 16:00 2 мин.
штрафные баллы для водителей
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь