Теперь не погоняешь: в Украине планируют ввести штрафные баллы для водителей

В Украине планируется внедрить систему штрафных баллов для водителей, которая уже давно функционирует в странах Европейского Союза. Информацию о нововведении читай в материале.

Штрафные баллы для водителей: что известно

Это нововведение направлено на повышение безопасности на дорогах и усиление ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения.

О штрафных баллах заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам заместителя, система предусматривает накопление штрафных баллов за регулярные нарушения, такие как превышение скорости, неправильная парковка или создание аварийных ситуаций.

Накопленные баллы будут оказывать непосредственное влияние на статус водительского удостоверения: в случае достижения определенного порога водитель может потерять право управлять транспортным средством.

Крейденко подчеркнул неэффективность текущей системы штрафов. Например, за превышение скорости водитель платит 340 гривен, а при оплате в течение 10 дней — всего 170 гривен.

Такие суммы не удерживают нарушителей от повторных действий. Кроме того, в настоящее время разрешенная погрешность в скорости составляет +20 км/ч, которую планируется снизить до +10 км/ч для усиления контроля.

Статистика, на которую ссылается чиновник, свидетельствует о серьезности проблемы: ежедневно из-за превышения скорости погибают многие, а 41% всех травм и смертей на дорогах связаны именно с этим фактором.

Внедрение системы штрафных баллов является частью более широкой реформы транспортного законодательства, направленного на гармонизацию с европейскими стандартами. Детали внедрения, включая шкалу баллов и пороговые значения для лишения прав, пока не разглашаются, но ожидается, что законопроект будет представлен на рассмотрение в Верховную Раду в ближайшее время.

