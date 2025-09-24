Штраф за дрифт в Украине: новые нормы закона и сумма штрафа

В Украине планируют усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения, в частности, за дрифт — экстремальное вождение с умышленным заносом автомобиля. Читай в материале, какой штраф за дрифт будет в Украине и какие правонарушения еще обновят.

Штраф за дрифт в Украине: размер штрафа

Как сообщил Алексей Белошицкий, первый заместитель председателя патрульной полиции, в комментарии Экономической правде, эти изменения направлены на повышение безопасности на дорогах и уменьшение аварийности. Предложенный штраф за дрифт может достигать 17 тысяч гривен, а также предусматривает лишение водительских прав.

Это касается случаев, когда водители выполняют дрифт на общественных дорогах, создавая опасность для других участников движения. Пока дрифт не выделен как отдельное нарушение в Кодексе об административных правонарушениях, но часто квалифицируется как опасное управление (статья 130 КУоАП), со штрафами от 510 до 850 гривен.

Новые нормы ужесточат наказание, чтобы сдерживать энтузиастов от уличных шоу. Эксперты отмечают, что дрифт приводит к быстрому износу шин, шуму и риску аварий, особенно в городах.

Штрафы в Украине: другие нарушения

За превышение допустимого уровня шума от автомобиля, например, из-за модифицированных выхлопных систем штраф может составить до 34 тысяч грн. Это актуально для тюнингованных авто, часто используемых для дрифта.

За нетрезвое управление предлагают штрафы до 51 тысяч грн, с лишением прав и конфискацией транспортного средства. Во время военного положения авто может быть передано Вооруженным силам Украины. Для первого нарушения — 17 тысяч гривен и год без прав, за второе — 34 тысячи и три года, третье — 51 тысяча и до десяти лет лишения.

Есть еще несколько планируемых изменений:

Планируют штрафовать за несоответствие шин сезона: до 8,5 тысяч грн, с возможным изъятием прав при повторе;

Снижают порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч, за который не будут штрафовать;

Вводят градацию штрафов за скорость;

Введут систему штрафных баллов;

Позволят гражданам фиксировать нарушения;

Обяжут пешеходов носить световозвращатели в темноте;

Урегулируют правила для электросамокатов.

Эти инициативы от полиции и МВД призваны создать ощущение неотвратимости наказания и уменьшить количество ДТП.

