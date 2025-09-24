Штраф за дрифт в Україні: оновлене законодавство та сума штрафу

В Україні планують посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху, зокрема за дрифт — екстремальне водіння з навмисним заносом автомобіля. Читай у матеріалі, який штраф за дрифт буде в Україні та які ще правопорушення оновлять.

Штраф за дрифт в Україні: величина штрафу

Як повідомив Олексій Білошицький, перший заступник голови патрульної поліції, в коментарі Економічній правді, ці зміни спрямовані на підвищення безпеки на дорогах та зменшення аварійності. Запропонований штраф за дрифт може сягати 17 тисяч гривень, а також передбачає позбавлення водійських прав.

Це стосується випадків, коли водії виконують дрифт на громадських дорогах, створюючи небезпеку для інших учасників руху. Наразі дрифт не виділено як окреме порушення в Кодексі про адміністративні правопорушення, але часто кваліфікується як небезпечне керування (стаття 130 КУпАП), зі штрафами від 510 до 850 гривень.

Нові норми зроблять покарання жорсткішим, щоб стримувати ентузіастів від вуличних шоу. Експерти зазначають, що дрифт призводить до швидкого зносу шин, шуму та ризику аварій, особливо в містах.

Штрафи в Україні: інші порушення

За перевищення допустимого рівня шуму від автомобіля, наприклад, через модифіковані вихлопні системи штраф може скласти до 34 тисяч грн. Це актуально для тюнінгованих авто, які часто використовують для дрифту.

За нетверезе керування пропонують штрафи до 51 тисячі грн, з позбавленням прав та конфіскацією транспортного засобу. Під час воєнного стану авто може бути передано Збройним силам України. Для першого порушення — 17 тисяч гривень і рік без прав, за друге — 34 тисячі та три роки, за третє — 51 тисяча та до десяти років позбавлення.

Є ще декілька змін, які плануються:

Планують штрафувати за невідповідність шин сезону: до 8,5 тисяч грн, з можливим вилученням прав при повторі;

Знижують поріг перевищення швидкості з 20 до 10 км/год за яку не будуть штрафувати;

Вводять градацію штрафів за швидкість;

Введуть систему штрафних балів;

Дозволять громадянам фіксувати порушення;

Зобов’яжуть пішоходів носити світловідбивачі в темряві;

Врегулюють правила для електросамокатів.

Ці ініціативи від поліції та МВС покликані створити відчуття невідворотності покарання та зменшити кількість ДТП.

Окрім цих штрафів, існує також відповідальність за подяку — читай у матеріалі, чи штрафують за аварійку.

