Штраф за аварійку у 2025 — чи законно карати водія гривнею за подяку на дорозі

Аварійна світлова сигналізація або аварійка — це сигнальні вогні, які використовуються для попередження усіх учасників дорожнього руху про небезпечні ситуації, аварії та несправності транспортних засобів.

Чи можна включати сигналізацію на знак подяки та чи випишуть за таку аварійку штраф — пояснюємо у матеріалі.

Штраф за аварійку — чи випишуть

За правилами дорожнього руху сигнал аварійки не призначений для подяки чи вибачення на дорозі, хоча це доволі звичний серед водіїв спосіб виявлення емоцій. Замість цього варто використати жести рук чи інші способи, аби показати свою вдячність.

На дорозі ж аварійна сигналізація має бути застосована лише під час аварії або за екстрених обставин, що потребують сторонньої уваги.

За неправильне використання аварійки можуть накласти штраф відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Якщо аварійка увімкнена без підстав, це може бути розцінено як порушення правил дорожнього руху.

Коли можна вмикати аварійку на дорозі

За ПДР аварійні сигнали можна вмикати у таких випадках:

автомобільна аварія або несправність транспортного засобу : включення аварійки повідомляє інших водіїв, що авто не працює чи перебуває в небезпечній ситуації.

дорожні роботи : якщо на дорозі проводяться ремонтні роботи, аварійка вказує на небезпеку або зміни в маршруті.

несподівана зупинка авто : якщо водій зупинився через технічні проблеми чи через погіршення стану здоров’я, аварійні вогні попереджають про його авто на дорозі;

коли потрібно привернути увагу: в екстрених ситуаціях, коли потрібно швидко покликати на допомогу.

Аварійка має використовуватись тільки в екстрених випадках, коли потрібно попередити про небезпеку чи убезпечити інших учасників дорожнього руху.

Штраф за аварійку на знак подяки — які суми

В Кодексі України про адміністративні правопорушення прописане, що за використання аварійної сигналізації з метою, не передбаченою законодавством накладається штраф у розмірі 425 грн.

Якщо несанкціоноване включення сигналізації спричинило аварію, штраф за аварійку може бути збільшений до 680 грн.

Також можливе позбавлення права керування транспортним засобом на термін до одного року.

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