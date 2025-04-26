Авто

Штраф за аварійку у 2025 — чи законно карати водія гривнею за подяку на дорозі

Ольга Петухова, редакторка сайту 26 Квітня 2025, 16:45
штраф за аварійку
Фото Pexels
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