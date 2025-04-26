Штраф за аварийку в 2025 — законно ли наказывать водителя гривной за благодарность на дороге

Аварийная световая сигнализация или аварийка – это сигнальные огни, которые используются для предупреждения всех участников дорожного движения об опасных ситуациях, авариях и неисправностях транспортных средств.

Можно ли включать сигнализацию в благодарность и выпишут ли за такую ​​аварийку штраф — объясняем в материале.

Штраф за аварийку — выпишут ли

По правилам дорожного движения сигнал аварийки не предназначен для благодарности на дороге, хотя это довольно привычный среди водителей способ выражения эмоций. Вместо этого следует использовать жесты рук или другие способы, чтобы выказать свою признательность.

На дороге же аварийная сигнализация должна быть применена только при аварии или при экстренных обстоятельствах, требующих постороннего внимания.

За неправильное использование аварийки могут наложить штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Если аварийка включена без оснований, это может быть расценено как нарушение ПДД.

Когда можно включать аварийку на дороге

Согласно ПДД аварийные сигналы можно включать в следующих случаях:

автомобильная авария или неисправность транспортного средства : включение аварийки сообщает другим водителям, что автомобиль не работает или находится в опасной ситуации;

: включение аварийки сообщает другим водителям, что автомобиль не работает или находится в опасной ситуации; дорожные работы : если на дороге производятся ремонтные работы, аварийка указывает на опасность или изменения в маршруте;

: если на дороге производятся ремонтные работы, аварийка указывает на опасность или изменения в маршруте; неожиданная остановка авто : если водитель остановился из-за технических проблем или из-за ухудшения состояния здоровья, аварийные огни предупреждают о его автомобиле на дороге;

: если водитель остановился из-за технических проблем или из-за ухудшения состояния здоровья, аварийные огни предупреждают о его автомобиле на дороге; когда нужно обратить внимание: в экстренных ситуациях, когда нужно быстро позвать на помощь.

Аварийка должна использоваться только в экстренных случаях, когда следует предупредить об опасности или обезопасить других участников дорожного движения.

Штраф за аварийку в благодарность — какие суммы

В Кодексе Украины об административных правонарушениях прописано, что за использование аварийной сигнализации в целях, не предусмотренных законодательством, налагается штраф в размере 425 грн.

Если несанкционированное включение сигнализации привело к аварии, штраф за аварийку может быть увеличен до 680 грн.

Также возможно лишение права вождения транспортного средства на срок до одного года.

Раньше мы рассказывали, как узнать владельца по номеру авто: простые советы и доступные сервисы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!