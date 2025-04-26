Стиль жизни Авто

Штраф за аварийку в 2025 — законно ли наказывать водителя гривной за благодарность на дороге

Ольга Петухова, редактор сайта 26 апреля 2025, 16:45
штраф за аварийку
Фото Pexels

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