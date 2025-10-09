Тепер не поганяєш: в Україні планують ввести штрафні бали для водіїв

В Україні планують впровадити систему штрафних балів для водіїв, яка вже давно функціонує в країнах Європейського Союзу. Інформацію щодо нововведення читай у матеріалі.

Штрафні бали для водіїв: що відомо

Це нововведення спрямоване на підвищення безпеки на дорогах та посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху.

Про штрафні бали заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в ефірі телемарафону Єдині новини.

За словами заступника, система передбачає накопичення штрафних балів за регулярні порушення, такі як перевищення швидкості, неправильне паркування чи створення аварійних ситуацій.

Накопичені бали безпосередньо впливатимуть на статус водійського посвідчення: у разі досягнення певного порогу водій може втратити право керувати транспортним засобом.

Крейденко підкреслив неефективність поточної системи штрафів. Наприклад, за перевищення швидкості водій сплачує 340 гривень, а при оплаті протягом 10 днів — лише 170 гривень.

Такі суми не стримують порушників від повторних дій. Крім того, нині дозволена погрішність у швидкості становить +20 км/год, яку планують знизити до +10 км/год для посилення контролю.

Статистика, на яку посилається чиновник, свідчить про серйозність проблеми: щодня через перевищення швидкості гине багато людей, а 41% усіх травмувань і смертей на дорогах пов’язані саме з цим фактором.

Впровадження системи штрафних балів є частиною ширшої реформи транспортного законодавства, спрямованого на гармонізацію з європейськими стандартами. Деталі впровадження, включаючи шкалу балів і порогові значення для позбавлення прав, поки не розголошуються, але очікується, що законопроєкт буде подано на розгляд до Верховної Ради найближчим часом.

