Скільки коштує здати на права в Україні 2026: реальний кейс навчання

Скільки коштує здати на права в Україні 2026, тема, яка цікавить багатьох. Зараз ця процедура дуже складна, через нову систему, адже важко “зловити” талончик на здачу іспиту.

Скільки коштує здати на права в Україні 2026: реальний кейс

Почнімо з того, що це зовсім недешеве задоволення, особливо, якщо ти дійсно хочеш навчитися їздити і впевнено почуватися на дорозі. Для цього можуть знадобитися не лише базові години водіння, а й додаткові уроки.

Зараз в Україні діє така система — спершу треба скласти іспит з теорії ПДР, а потім — практичний іспит водіння.

Щоб навчатися навіть теорії, треба отримати медичну довідку. Якщо проходити лікарів у приватній клініці, щоб було швидше, це може обійтися щонайменше у 2000 гривень. Але це можна зробити і в державній.

Для отримання прав потрібно пройти теоретичний курс, і тут усе залежить від того, де і як ти навчаєшся. Якщо обереш онлайн-курс з комфортом у домашньому кріслі, це обійдеться тобі приблизно у 3 000 гривень. А от за інтерактивні заняття з досвідченим інструктором — доведеться витратити до 6 000 гривень.

Але головне починається на практиці. Година уроку з інструктором коштує від 800 до 1 200 гривень, і мінімум треба провести за кермом 40 годин.

Виходить, що тільки практичні заняття можуть обійтися від 32 000 до 48 000 гривень.

Отже, коли підсумувати теорію та практику, навчання водінню у 2026 році потягне приблизно на 35 000 – 54 000 гривень.

Можна знайти автошколи з акціями чи інтенсивними курсами, що трохи зменшують суму, але загальна картина така: водійські права — це не дешеве задоволення.

Звісно, можна зекономити — у тебе є можливість вивчати теорію самостійно і скласти іспит без підготовки в автошколі. Але практичні заняття з водіння мають бути лише в автошколі, тож тут не зекономиш — треба платити.

Скільки коштує навчання в автошколі: додаткові витрати

Отже, після того як ти пройшов теорію і практику, на черзі ще кілька витрат, які разом можуть неабияк додати до бюджету. Наприклад, доступ до додатків із тестовими білетами — ще 200–600 гривень.

Складання іспитів у сервісному центрі МВС обійдеться приблизно у 670 гривень плюс банківська комісія, а оформлення самого посвідчення водія — близько 608 гривень.

І не забувай про фото та дрібні витрати, які можуть скласти ще 100–500 гривень.

У підсумку, повна ціна твого водійського посвідчення у 2026 році коливається від 37 000 до 57 000 гривень.

Поради майбутнім водіям

А тепер кілька порад для тих, хто тільки збирається сісти за кермо. Експерти радять не просто заучувати білети — треба реально розуміти правила дорожнього руху. Це не лише допоможе скласти іспит, а й зробить тебе впевненішим водієм. Перед теоретичним іспитом варто проробити багато тестів, щоб уникнути помилок.

Ще один важливий момент — вибір інструктора. Досвідчений наставник навчить базових маневрів: паркування, розвороти, повороти та перестроювання.

І на самому іспиті не поспішай. Спокій, уважність і акуратність за кермом часто важливіші за швидкість — адже саме вони вирішують, чи станеш ти впевненим водієм.

