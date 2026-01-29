Для тебе Новини

Зникло світло під час іспиту на права: у МВС розповіли, що робити кандидатам у водії

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Січня 2026, 14:00 2 хв.
Іспит у МВС не буде анульовано через відключення світла
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь