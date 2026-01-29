Зникло світло під час іспиту на права: у МВС розповіли, що робити кандидатам у водії

Під час складання теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія можуть виникати непередбачувані обставини, такі як раптове зникнення електроенергії або збій інтернет-з’єднання. Головний сервісний центр МВС оприлюднив алгоритм дій у таких випадках, щоб заспокоїти майбутніх водіїв та уникнути непорозумінь.
Автоматична пауза: чому іспит не вважається проваленим
У разі технічних проблем у сервісному центрі іспит призупиняється в автоматичному режимі. Важливо розуміти, що таку ситуацію не розцінюють як невдалу спробу або провал тестування.
Як тільки електропостачання або доступ до мережі буде відновлено, кандидат у водії отримує можливість продовжити роботу над запитаннями. Процес відновлюється з того моменту, на якому він був перерваний, без втрати прогресу.
Чи потрібно платити вдруге за іспит
Одне з ключових питань, яке цікавить громадян, стосується фінансової сторони. У Головному сервісному центрі наголошують: повторна сплата коштів за складання теоретичного іспиту не здійснюється.
Послуга вважається оплаченою, і кандидат продовжує тестування без жодних додаткових внесків за саму теорію. Установа працює над тим, щоб навіть у складних умовах енергосистеми забезпечити прозорі та рівні умови для кожного клієнта.
Сплата за адміністративну послугу та безпосередньо за бланк посвідчення водія проводиться безпосередньо у сервісному центрі МВС. Для цього необхідно отримати відповідні реквізити в адміністратора після перевірки документів.
Куди звертатися за консультацією
Для отримання додаткової інформації щодо роботи сервісних центрів або вирішення спірних питань громадяни можуть скористатися наступними каналами зв’язку:
- Довідкова лінія: (044) 290-19-88;
- Соціальні мережі: офіційні сторінки ГСЦ МВС у Facebook та Instagram;
- Офіційний сайт: розділ з відповідями на найпоширеніші запитання.
Сервісні центри продовжують працювати у штатному режимі, адаптуючись до поточної ситуації в країні задля комфорту відвідувачів.
