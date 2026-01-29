Зникло світло під час іспиту на права: у МВС розповіли, що робити кандидатам у водії

Під час складання теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія можуть виникати непередбачувані обставини, такі як раптове зникнення електроенергії або збій інтернет-з’єднання. Головний сервісний центр МВС оприлюднив алгоритм дій у таких випадках, щоб заспокоїти майбутніх водіїв та уникнути непорозумінь.

Автоматична пауза: чому іспит не вважається проваленим

У разі технічних проблем у сервісному центрі іспит призупиняється в автоматичному режимі. Важливо розуміти, що таку ситуацію не розцінюють як невдалу спробу або провал тестування.

Як тільки електропостачання або доступ до мережі буде відновлено, кандидат у водії отримує можливість продовжити роботу над запитаннями. Процес відновлюється з того моменту, на якому він був перерваний, без втрати прогресу.

Чи потрібно платити вдруге за іспит

Одне з ключових питань, яке цікавить громадян, стосується фінансової сторони. У Головному сервісному центрі наголошують: повторна сплата коштів за складання теоретичного іспиту не здійснюється.

Послуга вважається оплаченою, і кандидат продовжує тестування без жодних додаткових внесків за саму теорію. Установа працює над тим, щоб навіть у складних умовах енергосистеми забезпечити прозорі та рівні умови для кожного клієнта.

Сплата за адміністративну послугу та безпосередньо за бланк посвідчення водія проводиться безпосередньо у сервісному центрі МВС. Для цього необхідно отримати відповідні реквізити в адміністратора після перевірки документів.

Куди звертатися за консультацією

Для отримання додаткової інформації щодо роботи сервісних центрів або вирішення спірних питань громадяни можуть скористатися наступними каналами зв’язку:

Д овідкова лінія: (044) 290-19-88;

Соціальні мережі: офіційні сторінки ГСЦ МВС у Facebook та Instagram;

Офіційний сайт : розділ з відповідями на найпоширеніші запитання.

Сервісні центри продовжують працювати у штатному режимі, адаптуючись до поточної ситуації в країні задля комфорту відвідувачів.

