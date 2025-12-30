Теоретична частина іспиту на права може проходити онлайн — що відомо про ініціативу

Під час прямого ефіру в TikTok віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні планують запровадити складання теоретичної частини іспиту на водійські права онлайн — деталі в матеріалі.

Теоритична частина іспиту на права може бути онлайн

Цю ініціативу можуть реалізувати вже у 2026 році, щоб зменшити ризики виникнення корупції у системі навчання та безпосередньо під час складання іспиту.

За його словами, Україна має технологічні рішення на базі ШІ, що дозволять контролювати поведінку людини під час проходження тесту, зокрема рухи очей, фокус на екрані та спроби стороннього втручання. Саме це надаватиме змогу проводити іспити онлайн без втрати якості та контролю.

Федоров додав, що держава за замовчування вже довіряє громадянам, а цифровий сервіс має стати гарним інструментом проти корупції. Задля запуску цієї ініціативи, як зазначив Федоров, необхідна підтримка Міністерства внутрішніх справ України.

