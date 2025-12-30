Теоретическая часть экзамена на права может проходить онлайн — что известно об инициативе

Во время прямого эфира в TikTok вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине планируют ввести сдачу теоретической части экзамена на водительские права онлайн — детали в материале.

Теоретическая часть экзамена на права может быть онлайн

Эту инициативу могут реализовать уже в 2026 году, чтобы уменьшить риски коррупции в системе обучения и непосредственно в процессе сдачи экзамена.

По его словам, у Украины есть технологические решения на базе ИИ, которые позволят контролировать поведение человека во время прохождения теста, в том числе движения глаз, фокус на экране и попытки постороннего вмешательства. Именно это позволит проводить экзамены онлайн без потери качества и контроля.

Федоров добавил, что государство по умолчанию уже доверяет гражданам, а цифровой сервис должен стать хорошим инструментом против коррупции. Для запуска этой инициативы, как отметил Федоров, необходима поддержка Министерства внутренних дел.

Раньше мы писали, со скольких лет можно получить права — читай в материале, когда ты сможешь стать водителем.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!