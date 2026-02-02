Церковний календар на березень 2026: батьківські суботи, Благовіщення та інші значущі дати

Головні церковні свята у березні 2026 року
Протягом усього березня 2026 триває Великий піст: він починається 23 лютого і завершується 11 квітня. Відповідно, усі найважливіші свята місяця припадають на піст.
1 березня — Торжество Православ’я
Це велике свято перемоги православної віри над єретичними помислами, яке припадає на першу неділю Великого посту.
Батьківські суботи Великого посту
Традиційні дні поминання спочилих — 7, 14, 21 березня.
В ці дні в храмі подaють записки з іменами померлих для поминання на Літургії, беруть участь у заупокійній Божественній літургії, моляться на панахиді. Існує традиція приносити коливо (кутю).
Вдома також моляться за своїх покійних родичів. Читають Псалтир або короткі заупокійні молитви. Роблять добрі справи або дають милостиню в пам’ять про померлих.
15 березня — Хрестопоклонна неділя
Неділя середнього Великого посту, коли на богослужіннях виноситься Чесний Хрест для особливого почитання.
25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці
Одне з головних неперехідних дванадесятих свят — Благовіщення, коли Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії про майбутнє народження Христа.
26 березня — Собор архангела Гавриїла
Це свято присвячене прославленню архангела Гавриїла — небесного вісника. Його відзначають наступного дня після Благовіщення, адже саме Гавриїл приніс Діві Марії звістку про народження сина.
Церковні свята у березні 2025
- 1.03 (неділя) — преподобної мучениці Євдокії; першої неділі Великого посту — Торжества Православ’я.
- 2.03 (понеділок) — священномученика Теодота, єпископа Киринейського.
- 3.03 (вівторок) — мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.
- 4.03 (середа) — преподобного Герасима Йорданського.
- 5.03 (четвер) — мученика Конона.
- 6.03 (п’ятниця) — сорока двох мучеників Аморійських.
- 7.03 (субота) — священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших; поминальної суботи Великого посту.
- 8.03 (неділя) — преподобного Теофілакта, єпископа Нікомидійського; неділі Великого посту.
- 9.03 (понеділок) — сорока мучеників Севастійських.
- 10.03 (вівторок) — мучеників Кондрата, Кипріяна та інших.
- 11.03 (середа) — святителя Софронія, патріарха Єрусалимського.
- 12.03 (четвер) — преподобного Теофана Сповідника; святителя Григорія Двоєслова, папи Римського.
- 13.03 (п’ятниця) — перенесення мощей святителя Никифора, патріарха Царгородського.
- 14.03 (субота) — преподобного Венедикта; поминальної суботи Великого посту.
- 15.03 (неділя) — мучеників Агалія та інших; Хрестопоклонної неділі Великого посту.
- 16.03 (понеділок) — мучеників Савина і Папи.
- 17.03 (вівторок) — преподобного Олексія, чоловіка Божого.
- 18.03 (середа) — святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського.
- 19.03 (четвер) — мучеників Хризанта і Дарії.
- 20.03 (п’ятниця) — преподобних отців, убитих у монастирі святого Сави.
- 21.03 (субота) — преподобного Якова, єпископа Катанського; поминальної суботи Великого посту.
- 22.03 (неділя) — священномученика Василія Анкірського; неділі Великого посту.
- 23.03 (понеділок) — преподобномученика Нікона та його учнів.
- 24.03 (вівторок) — передсвято Благовіщення; преподобного Захарії.
- 25.03 (середа) — Благовіщення Пресвятої Богородиці.
- 26.03 (четвер) — Собор архангела Гавриїла.
- 27.03 (п’ятниця) — мучениці Матрони.
- 28.03 (субота) — преподобного Іларіона Нового; преподобного Стефана.
- 29.03 (неділя) — священномучеників Марка і Кирила; п’ятої неділі Великого посту.
- 30.03 (понеділок) — преподобного Йоана Ліствичника.
- 31.03 (вівторок) — священномученика Іпатія, єпископа.
