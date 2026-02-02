Церковний календар на березень 2026: батьківські суботи, Благовіщення та інші значущі дати

Березень 2026 у духовному календарі вірян вирізняється тим, що припадає на час Великого посту — періоду внутрішнього очищення перед Великоднем. У цей місяць звершуються батьківські поминальні суботи, коли особливо моляться за спочилих, а також святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці — велике дванадесяте свято. Повний календар церковних свят на березень 2026 — у матеріалі.

Головні церковні свята у березні 2026 року

Протягом усього березня 2026 триває Великий піст: він починається 23 лютого і завершується 11 квітня. Відповідно, усі найважливіші свята місяця припадають на піст.

1 березня — Торжество Православ’я

Це велике свято перемоги православної віри над єретичними помислами, яке припадає на першу неділю Великого посту.

Батьківські суботи Великого посту

Традиційні дні поминання спочилих — 7, 14, 21 березня.

В ці дні в храмі подaють записки з іменами померлих для поминання на Літургії, беруть участь у заупокійній Божественній літургії, моляться на панахиді. Існує традиція приносити коливо (кутю).

Вдома також моляться за своїх покійних родичів. Читають Псалтир або короткі заупокійні молитви. Роблять добрі справи або дають милостиню в пам’ять про померлих.

15 березня — Хрестопоклонна неділя

Неділя середнього Великого посту, коли на богослужіннях виноситься Чесний Хрест для особливого почитання.

25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці

Одне з головних неперехідних дванадесятих свят — Благовіщення, коли Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії про майбутнє народження Христа.

26 березня — Собор архангела Гавриїла

Це свято присвячене прославленню архангела Гавриїла — небесного вісника. Його відзначають наступного дня після Благовіщення, адже саме Гавриїл приніс Діві Марії звістку про народження сина.

Церковні свята у березні 2025

1.03 (неділя) — преподобної мучениці Євдокії; першої неділі Великого посту — Торжества Православ’я.

2.03 (понеділок) — священномученика Теодота, єпископа Киринейського.

3.03 (вівторок) — мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.

4.03 (середа) — преподобного Герасима Йорданського.

5.03 (четвер) — мученика Конона.

6.03 (п’ятниця) — сорока двох мучеників Аморійських.

7.03 (субота) — священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших; поминальної суботи Великого посту.

8.03 (неділя) — преподобного Теофілакта, єпископа Нікомидійського; неділі Великого посту.

9.03 (понеділок) — сорока мучеників Севастійських.

10.03 (вівторок) — мучеників Кондрата, Кипріяна та інших.

11.03 (середа) — святителя Софронія, патріарха Єрусалимського.

12.03 (четвер) — преподобного Теофана Сповідника; святителя Григорія Двоєслова, папи Римського.

13.03 (п’ятниця) — перенесення мощей святителя Никифора, патріарха Царгородського.

14.03 (субота) — преподобного Венедикта; поминальної суботи Великого посту.

15.03 (неділя) — мучеників Агалія та інших; Хрестопоклонної неділі Великого посту.

16.03 (понеділок) — мучеників Савина і Папи.

17.03 (вівторок) — преподобного Олексія, чоловіка Божого.

18.03 (середа) — святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського.

19.03 (четвер) — мучеників Хризанта і Дарії.

20.03 (п’ятниця) — преподобних отців, убитих у монастирі святого Сави.

21.03 (субота) — преподобного Якова, єпископа Катанського; поминальної суботи Великого посту.

22.03 (неділя) — священномученика Василія Анкірського; неділі Великого посту.

23.03 (понеділок) — преподобномученика Нікона та його учнів.

24.03 (вівторок) — передсвято Благовіщення; преподобного Захарії.

25.03 (середа) — Благовіщення Пресвятої Богородиці.

26.03 (четвер) — Собор архангела Гавриїла.

27.03 (п’ятниця) — мучениці Матрони.

28.03 (субота) — преподобного Іларіона Нового; преподобного Стефана.

29.03 (неділя) — священномучеників Марка і Кирила; п’ятої неділі Великого посту.

30.03 (понеділок) — преподобного Йоана Ліствичника.

31.03 (вівторок) — священномученика Іпатія, єпископа.

