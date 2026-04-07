Привітання з Благовіщенням у віршах та прозі: Блага вість надійшла, щастя і радість усім принесла!

Благовіщення — це християнське свято, яке відзначається щороку 25 березня (за григоріанським календарем) або 7 квітня (за юліанським календарем).

У цей день Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії благу звістку про те, що вона буде матір’ю Ісуса Христа. Це свято також є символом надії та зцілення, оскільки відображає Божу любов до людства та прихід Спасителя на землю.

Читай, як можна привітати рідних та близьких з Благовіщенням у прозі та віршах.

Привітання з Благовіщенням у прозі

Вітаю з Благовіщенням! Нехай у цей світлий день у твоє серце зійде радість, а в душі запанує спокій. Бажаю Божого благословення, миру, добра і тепла кожного дня. Нехай Ангел-Охоронець оберігає тебе і твою родину!

З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай цей день принесе у твій дім щастя, світло і благодать. Хай серце наповниться вірою та любов’ю, а в житті буде багато радісних звісток і щасливих моментів. Божого тобі благословення!

З нагоди свята Благовіщення вітаю тебе! Нехай Господь оберігає тебе від усякого зла й надає духовної сили та мудрості для досягнення всіх твоїх мрій та бажань.

Зі святом Благовіщення тебе вітаю! Нехай цей день принесе тобі багато щастя, радості та добробуту, а пречиста Діва Марія завжди буде поруч з тобою.

Нехай Божа благодать та милість супроводжують тебе в цей світлий день Благовіщення! Вітаю тебе з цим прекрасним святом та бажаю, щоб кожен твій день був наповнений любов’ю, миром та гармонією.

З нагоди святкування Благовіщення від щирого серця вітаю тебе! Нехай цей день принесе тобі нові надії та здійснення мрій, а також зміцнить твою віру та духовність.

Нехай світле свято Благовіщення принесе тобі радість та щастя! Бажаю, щоб у твоєму житті було багато добра та милосердя, а Божа благодать завжди була з тобою.

З нагоди свята Благовіщення вітаю тебе з щирого серця! Нехай цей день принесе тобі нові можливості та відкриття, а пречиста Діва Марія оберігає тебе та твою родину від усяких негараздів.

Щиро вітаю зі святом Благовіщення! Нехай твоє серце буде наповнене любов’ю та миром, а Бог благословляє тебе та твоїх близьких у всіх добрих справах.

З нагоди цього чудового свята Благовіщення бажаю тобі здоров’я, щастя та миру! Нехай Божа благодать заповнює твоє життя та веде тебе до успіху та щастя.

Вітаю зі святом Благовіщення та бажаю тобі душевного спокою та міцної віри! Нехай твої думки будуть чисті, а душа — наповнена натхненням та духовністю.

Привітання з Благовіщенням у віршах

Радісних звісток,

Миру й добра

У свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров’я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла і образи

Хай Господь захистить.

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Хай пощастить і вам!

По вчинках і справам

Хай за все Господь воздасть,

І удачі море дасть,

Хай любов і щастя буде,

Щоби раділи люди.

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров’я принесе,

Нехай Господь благословить,

І за все винагородить.

Хай Благовіщення-свято,

Наповнить наші серця

Любов’ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров’я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

З Благовіщенням Україну вітаю,

Перемоги та миру українцям бажаю.

Нехай сьогодні до нас ангел прийде

І добру звістку всім нам принесе.

Нехай гармонія у світі настане,

Нехай нам у небі сонце засяє.

І буде нехай знову і знову

З нами віра, надія й любов!

