Привітання з Благовіщенням у віршах та прозі: Блага вість надійшла, щастя і радість усім принесла!

Благовіщення — це християнське свято, яке відзначається щороку 25 березня (за григоріанським календарем) або 7 квітня (за юліанським календарем).
У цей день Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії благу звістку про те, що вона буде матір’ю Ісуса Христа. Це свято також є символом надії та зцілення, оскільки відображає Божу любов до людства та прихід Спасителя на землю.
Читай, як можна привітати рідних та близьких з Благовіщенням у прозі та віршах.
Привітання з Благовіщенням у прозі
Вітаю з Благовіщенням! Нехай у цей світлий день у твоє серце зійде радість, а в душі запанує спокій. Бажаю Божого благословення, миру, добра і тепла кожного дня. Нехай Ангел-Охоронець оберігає тебе і твою родину!
***
З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай цей день принесе у твій дім щастя, світло і благодать. Хай серце наповниться вірою та любов’ю, а в житті буде багато радісних звісток і щасливих моментів. Божого тобі благословення!
***
З нагоди свята Благовіщення вітаю тебе! Нехай Господь оберігає тебе від усякого зла й надає духовної сили та мудрості для досягнення всіх твоїх мрій та бажань.
***
Зі святом Благовіщення тебе вітаю! Нехай цей день принесе тобі багато щастя, радості та добробуту, а пречиста Діва Марія завжди буде поруч з тобою.
***
Нехай Божа благодать та милість супроводжують тебе в цей світлий день Благовіщення! Вітаю тебе з цим прекрасним святом та бажаю, щоб кожен твій день був наповнений любов’ю, миром та гармонією.
***
З нагоди святкування Благовіщення від щирого серця вітаю тебе! Нехай цей день принесе тобі нові надії та здійснення мрій, а також зміцнить твою віру та духовність.
***
Нехай світле свято Благовіщення принесе тобі радість та щастя! Бажаю, щоб у твоєму житті було багато добра та милосердя, а Божа благодать завжди була з тобою.
З нагоди свята Благовіщення вітаю тебе з щирого серця! Нехай цей день принесе тобі нові можливості та відкриття, а пречиста Діва Марія оберігає тебе та твою родину від усяких негараздів.
***
Щиро вітаю зі святом Благовіщення! Нехай твоє серце буде наповнене любов’ю та миром, а Бог благословляє тебе та твоїх близьких у всіх добрих справах.
***
З нагоди цього чудового свята Благовіщення бажаю тобі здоров’я, щастя та миру! Нехай Божа благодать заповнює твоє життя та веде тебе до успіху та щастя.
***
Вітаю зі святом Благовіщення та бажаю тобі душевного спокою та міцної віри! Нехай твої думки будуть чисті, а душа — наповнена натхненням та духовністю.
Привітання з Благовіщенням у віршах
Радісних звісток,
Миру й добра
У свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
***
З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла і образи
Хай Господь захистить.
***
Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Хай пощастить і вам!
По вчинках і справам
Хай за все Господь воздасть,
І удачі море дасть,
Хай любов і щастя буде,
Щоби раділи люди.
***
Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров’я принесе,
Нехай Господь благословить,
І за все винагородить.
***
Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов’ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров’я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
З Благовіщенням Україну вітаю,
Перемоги та миру українцям бажаю.
Нехай сьогодні до нас ангел прийде
І добру звістку всім нам принесе.
Нехай гармонія у світі настане,
Нехай нам у небі сонце засяє.
І буде нехай знову і знову
З нами віра, надія й любов!
