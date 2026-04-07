Поздравления с Благовещением в стихах и прозе: Благая весть пришла, счастье и радость всем принесла!

Благовещение — это христианский праздник, который отмечается ежегодно 25 марта (по григорианскому календарю) или 7 апреля (по юлианскому календарю).

В этот день Архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую весть о том, что она будет матерью Иисуса Христа. Этот праздник также является символом надежды и исцеления, поскольку отражает любовь Божию к человечеству и приход Спасителя на землю.

Поздравления с Благовещением в прозе

С Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый день принесет тебе радость, мир и благодать. Пусть в твоем сердце всегда живет надежда, а в доме — любовь и счастье. Пусть Ангел Хранитель ведет тебя по жизни, наполняя ее добром, теплом и Божьей мудростью.

От души поздравляю тебя с Благовещением! Пусть этот святой день принесет свет и покой, исполнение добрых желаний и Божье благословение. Пусть в твоей жизни всегда будет место для чуда, вера укрепляет дух, а сердце наполняется гармонией и счастьем.

По случаю праздника Благовещения поздравляю тебя! Пусть Господь оберегает тебя от всякого зла и придает духовную силу и мудрость для достижения всех твоих мечтаний и желаний.

С праздником Благовещения тебя поздравляю! Пусть этот день принесет тебе много счастья, радости и благополучия, а пречистая Дева Мария всегда будет рядом с тобой.

Пусть Божья благодать и милость сопровождают тебя в этот светлый день Благовещения! Поздравляю тебя с этим прекрасным праздником и желаю, чтобы каждый день был наполнен любовью, миром и гармонией.

По случаю празднования Благовещения от всей души поздравляю тебя! Пусть этот день принесет тебе новые надежды и исполнение мечтаний, а также укрепит твою веру и духовность.

Пусть светлый праздник Благовещения принесет тебе радость и счастье! Желаю, чтобы в твоей жизни было много добра и милосердия, а благодать Божия всегда была с тобой.

По случаю праздника Благовещения поздравляю тебя от всей души! Пусть этот день принесет тебе новые возможности и открытия, а пречистая Дева Мария оберегает тебя и твою семью от всяких невзгод.

Поздравляю с праздником Благовещения! Пусть сердце твое будет наполнено любовью и миром, а Бог благословляет тебя и твоих близких во всех добрых делах.

По случаю этого замечательного праздника Благовещения желаю тебе здоровья, счастья и мира! Пусть благодать Божия заполняет твою жизнь и ведет тебя к успеху и счастью.

Поздравляю с праздником Благовещения и желаю тебе душевного покоя и крепкой веры! Пусть твои мысли будут чистыми, а душа наполнена вдохновением и духовностью.

Поздравления с Благовещением в стихах

Радостных известий,

Мира и добра

В праздник чудесный

Желаю вам я.

Крепкого здоровья,

Солнца и весны,

Любви, надежды,

Веры и красоты.

С Благовещением вас

Я сегодня поздравляю.

И поставить свечу

За Иисуса умоляю.

Пусть горит и не гаснет,

Пусть молитва звучит.

И от зла и обиды

Пусть Господь защитит.

Благовещение пришло,

Радость людям принесло.

Да повезет и вам!

По поступкам и делам

Пусть за все Господь воздаст,

И удачи море даст,

Пусть любовь и счастье будет,

Чтобы радовались люди.

С Благовещеньем, мой друг,

Расцветает все вокруг,

Ярким светом вся земля

В этот день освещена.

Я желаю лишь добра,

Чтоб любовь всегда была,

Быть здоровым, богатеть,

В этой жизни все суметь.

Богородице Деве радуйся…

Звоны поют колокольные,

Из детских ладошек радостно

Птицы взлетают вольные!

В мире царит благо вешнее,

Пусть Богу душа откроется!

Праздничный день Благовещенья —

День Пресвятой Богородицы!

Богородице ангел явился!

Наконец-то весна пришла,

И эта весть благая

Радость в наших душах зажгла!

