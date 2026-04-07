Поздравления с Благовещением в стихах и прозе: Благая весть пришла, счастье и радость всем принесла!

Благовещение — это христианский праздник, который отмечается ежегодно 25 марта (по григорианскому календарю) или 7 апреля (по юлианскому календарю).
В этот день Архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую весть о том, что она будет матерью Иисуса Христа. Этот праздник также является символом надежды и исцеления, поскольку отражает любовь Божию к человечеству и приход Спасителя на землю.
Читай, как можно поздравить родных и близких с Благовещением в прозе и стихах.
Поздравления с Благовещением в прозе
С Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый день принесет тебе радость, мир и благодать. Пусть в твоем сердце всегда живет надежда, а в доме — любовь и счастье. Пусть Ангел Хранитель ведет тебя по жизни, наполняя ее добром, теплом и Божьей мудростью.
***
От души поздравляю тебя с Благовещением! Пусть этот святой день принесет свет и покой, исполнение добрых желаний и Божье благословение. Пусть в твоей жизни всегда будет место для чуда, вера укрепляет дух, а сердце наполняется гармонией и счастьем.
***
По случаю праздника Благовещения поздравляю тебя! Пусть Господь оберегает тебя от всякого зла и придает духовную силу и мудрость для достижения всех твоих мечтаний и желаний.
***
С праздником Благовещения тебя поздравляю! Пусть этот день принесет тебе много счастья, радости и благополучия, а пречистая Дева Мария всегда будет рядом с тобой.
***
Пусть Божья благодать и милость сопровождают тебя в этот светлый день Благовещения! Поздравляю тебя с этим прекрасным праздником и желаю, чтобы каждый день был наполнен любовью, миром и гармонией.
***
По случаю празднования Благовещения от всей души поздравляю тебя! Пусть этот день принесет тебе новые надежды и исполнение мечтаний, а также укрепит твою веру и духовность.
***
Пусть светлый праздник Благовещения принесет тебе радость и счастье! Желаю, чтобы в твоей жизни было много добра и милосердия, а благодать Божия всегда была с тобой.
По случаю праздника Благовещения поздравляю тебя от всей души! Пусть этот день принесет тебе новые возможности и открытия, а пречистая Дева Мария оберегает тебя и твою семью от всяких невзгод.
***
Поздравляю с праздником Благовещения! Пусть сердце твое будет наполнено любовью и миром, а Бог благословляет тебя и твоих близких во всех добрых делах.
***
По случаю этого замечательного праздника Благовещения желаю тебе здоровья, счастья и мира! Пусть благодать Божия заполняет твою жизнь и ведет тебя к успеху и счастью.
***
Поздравляю с праздником Благовещения и желаю тебе душевного покоя и крепкой веры! Пусть твои мысли будут чистыми, а душа наполнена вдохновением и духовностью.
Поздравления с Благовещением в стихах
Радостных известий,
Мира и добра
В праздник чудесный
Желаю вам я.
Крепкого здоровья,
Солнца и весны,
Любви, надежды,
Веры и красоты.
***
С Благовещением вас
Я сегодня поздравляю.
И поставить свечу
За Иисуса умоляю.
Пусть горит и не гаснет,
Пусть молитва звучит.
И от зла и обиды
Пусть Господь защитит.
***
Благовещение пришло,
Радость людям принесло.
Да повезет и вам!
По поступкам и делам
Пусть за все Господь воздаст,
И удачи море даст,
Пусть любовь и счастье будет,
Чтобы радовались люди.
***
С Благовещеньем, мой друг,
Расцветает все вокруг,
Ярким светом вся земля
В этот день освещена.
Я желаю лишь добра,
Чтоб любовь всегда была,
Быть здоровым, богатеть,
В этой жизни все суметь.
***
Богородице Деве радуйся…
Звоны поют колокольные,
Из детских ладошек радостно
Птицы взлетают вольные!
В мире царит благо вешнее,
Пусть Богу душа откроется!
Праздничный день Благовещенья —
День Пресвятой Богородицы!
***
Богородице ангел явился!
Наконец-то весна пришла,
И эта весть благая
Радость в наших душах зажгла!
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!