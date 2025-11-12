Кріштіану Роналду завершує кар’єру: як легенда футболу пояснює своє рішення

Кріштіану Роналду — легенда не лише футболу Португалії та Європи, а й футболу світу. У лютому 2026 року йому виповниться 41 рік — однак попри це, він продовжує демонструвати результати.

Втім Чемпіонат світу 2026 року стане останнім для бомбардира — Кріштіану визначився із завершенням кар’єри. Читай у матеріалі, коли Роналду завершить кар’єру.

ЧС-2026 буде останнім: що говорить Кріштіану Роналду про завершення кар’єри

Як зазначає іспанське видання Mundo Deportivo, Кріштіану готується до шостого та рекордного для себе чемпіонату світу, який стане останнім у його кар’єрі.

Так, це буде мій останній чемпіонат світу. Мені буде 41 рік, і, гадаю, це буде правильний момент

, — повідомив Роналду.

Зазначимо, що у футболіста підписаний контракт з футбольним клубом Аль-Наср до червня 2027 року, тому португалець не буде одразу після завершення чемпіонату закінчувати справу свого життя. У футболіста ще є півтора сезону, а також він поставив собі мету — забити 1000-й гол до кінця кар’єри.

Станом на зараз у футболіста 953 голи на власному рахунку — цілком можливо, що 1000-й гол він заб’є саме на чемпіонаті світу.

Загалом у складі збірної Португалії футболіст став переможцем Євро-2016, двічі — у Лізі Націй УЄФА(2018-2019 та 2024-2025), однак перемоги на ЧС у нього немає, а отже чемпіонат 20026 року може стати останньою можливістю здобуття цього трофею.

