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Скло, що економить на опаленні: коли i-скло та аргон справді окупаються

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Серпня 2026, 13:02 5 хв.
Як обрати теплі вікна: коли варто доплачувати за i-скло та аргон
Фото Pexels

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