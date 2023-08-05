Ароматные и изысканные! Рецепты приготовления баклажанов на мангале — пошагово

Сезон пикников продолжается, а вкуснейшими, конечно, после мяса, блюдами на огне — есть сочные овощи. Обжарить можно как овощные смеси, так и конкретные плоды.

Если ты думаешь, как приготовить баклажаны на мангале — читай рецепты вкусных маринадов и сочетаний в нашем материале.

Баклажаны с чесноком и травами на мангале: пошаговый рецепт

Ароматные баклажаны достаточно легко приготовить на мангале. Главное — знать вкусный маринад. Тонкое сочетание получается с травами и чесноком.

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Понадобится

баклажаны — 3-5 шт.

масло — 100 мл

специи — соль, перец, чеснок (сухой или свежий), орегано, базилик — по 0,5 ч.л.

Приготовление

Помой баклажаны, нарежь их удобными кусочками. В мисочке смешай специи с маслом. Добавляй их по своему вкусу. Окуни баклажаны в маринад, можно ненадолго их там оставить. Жарь баклажаны на гриле 10-15 минут.

Баклажаны на мангале: рецепт вкусного маринада

Чтобы приготовить баклажаны на мангале, понадобится совсем немного времени и ингредиентов. Мы делимся с тобой рецептом вкусного маринада, который запомнится пикантными нотками.

Понадобится

3-5 баклажанов

лимон

сухой или натертый имбирь

соль, сахар и перец

масло

Приготовление

Баклажаны помой, а затем нарежь слайсами или кольцами. Приготовь маринад — в мисочке смешай чайную ложку тертого имбиря, сок лимона, соль, щепотку сахара и перец. Добавь две столовые ложки растительного масла. Размешай венчиком. Выложи нарезанные баклажаны в мисочку и дай им промариноваться час-два. После этого обжарь на мангале 10-15 минут. Готово!

Как приготовить целые баклажаны на мангале

Если ты хочешь приготовить целые баклажаны на мангале, этот простой рецепт поможет тебе убрать горечь и сделать их ароматными.

Понадобится

3-5 баклажанов

несколько кусочков сала

специи: соль, перец, чеснок и травы

масло

Приготовление

Баклажаны тщательно вымой, сделай ножом надрезы поперек так, чтобы не разрезать плоды. Кусочки сала натри специями и положи в разрезы баклажанов. Смажь баклажаны маслом. Нанизывай баклажаны на шампуры и жарь 20 минут на огне, не забывай переворачивать шампуры. Когда баклажаны пожарятся, подай их с травами и выдавленным чесноком.

Раньше мы рассказывали, как приготовить баклажаны, как грибы.

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