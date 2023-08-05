Ароматные и изысканные! Рецепты приготовления баклажанов на мангале — пошагово

Сезон пикников продолжается, а вкуснейшими, конечно, после мяса, блюдами на огне — есть сочные овощи. Обжарить можно как овощные смеси, так и конкретные плоды.
Если ты думаешь, как приготовить баклажаны на мангале — читай рецепты вкусных маринадов и сочетаний в нашем материале.
Ароматные баклажаны достаточно легко приготовить на мангале. Главное — знать вкусный маринад. Тонкое сочетание получается с травами и чесноком.
Понадобится
Приготовление
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Чтобы приготовить баклажаны на мангале, понадобится совсем немного времени и ингредиентов. Мы делимся с тобой рецептом вкусного маринада, который запомнится пикантными нотками.
Если ты хочешь приготовить целые баклажаны на мангале, этот простой рецепт поможет тебе убрать горечь и сделать их ароматными.
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