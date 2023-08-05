Ароматні та вишукані! Рецепти приготування баклажанів на мангалі — покроково

Сезон пікніків триває, а найсмачнішими, звісно, після м’яса, стравами на вогні — є соковиті овочі. Посмажити можна як овочеві суміші, так і конкретні плоди.
Якщо ти думаєш, як приготувати баклажани на мангалі — читай рецепти смачних маринадів та поєднань у нашому матеріалі.
Ароматні баклажани доволі легко приготувати на мангалі. Головне — знати смачний маринад. Тонке поєднання виходить із травами та часником.
Знадобиться
Приготування
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Щоб приготувати баклажани на мангалі, знадобиться зовсім трохи часу та інгредієнтів. Ми ділимося з тобою рецептом смачного маринаду, який запам’ятається пікантними нотками.
Якщо ти хочеш приготувати цілі баклажани на мангалі, цей простий рецепт допоможе тобі прибрати гіркоту та зробити їх ароматними.
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати баклажани, як гриби.
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