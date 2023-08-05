Ароматні та вишукані! Рецепти приготування баклажанів на мангалі — покроково

Сезон пікніків триває, а найсмачнішими, звісно, після м’яса, стравами на вогні — є соковиті овочі. Посмажити можна як овочеві суміші, так і конкретні плоди.

Якщо ти думаєш, як приготувати баклажани на мангалі — читай рецепти смачних маринадів та поєднань у нашому матеріалі.

Баклажани з часником і травами на мангалі: покроковий рецепт

Ароматні баклажани доволі легко приготувати на мангалі. Головне — знати смачний маринад. Тонке поєднання виходить із травами та часником.

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Знадобиться

баклажани — 3-5 шт.

олія — 100 мл

спеції — сіль, перець, часник (сухий або свіжий), орегано, базилік — по 0,5 ч.л.

Приготування

Помий баклажани, наріж їх зручними шматочками. У мисочці змішай спеції з олією. Додавай їх за своїм смаком. Занур баклажани в маринад, можна ненадовго їх там залишити. Смаж баклажани на грилі 10-15 хвилин.

Баклажани на мангалі: рецепт смачного маринаду

Щоб приготувати баклажани на мангалі, знадобиться зовсім трохи часу та інгредієнтів. Ми ділимося з тобою рецептом смачного маринаду, який запам’ятається пікантними нотками.

Знадобиться

3-5 баклажанів

лимон

сухий або натертий імбир

сіль, цукор та перець

олія

Приготування

Баклажани помий, а потім наріж слайсами чи кільцями. Приготуй маринад — у мисочці змішай чайну ложку тертого імбиру, сік лимона, сіль, дрібку цукру та перець. Додай дві столові ложки олії. Розмішай вінчиком. Виклади нарізані баклажани в мисочку та дай їм промаринуватися годину-дві. Після цього обсмаж на мангалі 10-15 хвилин. Готово!

Як приготувати цілі баклажани на мангалі

Якщо ти хочеш приготувати цілі баклажани на мангалі, цей простий рецепт допоможе тобі прибрати гіркоту та зробити їх ароматними.

Знадобиться

3-5 баклажанів

кілька шматочків сала

спеції: сіль, перець, часник і трави

олія

Приготування

Баклажани ретельно помий, зроби ножем надрізи впоперек так, щоб не розрізати плоди. Шматочки сала натри спеціями та поклади в розрізи баклажанів. Змасти баклажани олією. Нанизуй баклажани на шампури та смаж 20 хвилин на вогні, не забувай перегортати шампури. Коли баклажани посмажаться, подай їх з травами та вичавленим часником.

Раніше ми розповідали, як приготувати баклажани, як гриби.

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